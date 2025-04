UE e EUA ainda estão 'longe de um acordo' sobre tarifas, diz ministro francês

O ministro da Economia francês, Eric Lombard, afirmou, nesta quinta-feira (24), que a União Europeia e os Estados Unidos ainda estão "longe de um acordo" sobre as tarifas, em um momento em que o bloco europeu busca uma saída para a guerra comercial provocada por Donald Trump.

"Não vamos omitir que ainda estamos longe de um acordo", disse o ministro, em Washington, em declarações a jornalistas, à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

Os diálogos com funcionários americanos têm sido "cordiais", acrescentou.

No âmbito da guerra comercial, Washington impôs tarifas adicionais de 10% aos produtos europeus que entram nos Estados Unidos, mas Trump ameaça elevá-las a 20%. Paralelamente, está em vigor uma sobretaxa de 25% sobre o aço, o alumínio e os veículos.

Lombard informou que se reuniu esta semana com o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e o secretário do Comércio, Howard Lutnick, além de manter um encontro de ministros com seu contraparte americano, Scott Bessent, em Washington.

"Percebi que nossos interlocutores desejam ir o mais rapidamente possível", avaliou o ministro francês. Os europeus foram descritos como "amigos e aliados" no âmbito dos diálogos, detalhou.

As negociações "terão altos e baixos", advertiu.

Há semanas, a UE busca uma saída para o conflito comercial desatado desde a volta ao poder de Trump, que acusa seus parceiros europeus de "roubar" seu país.

