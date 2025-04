Softex aposta em dados e expansão global no Web Summit Rio

A Softex participa entre os dias 27 e 30 de abril, no Riocentro, da edição 2025 do Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo da América Latina, com duas de suas iniciativas estratégicas: o Brasil IT+, programa voltado à internacionalização de empresas, startups e ICTs, e o Observatório Softex, um laboratório de ideias voltado à formulação de políticas públicas e inteligência estratégica para o setor de TICs.

Na segunda-feira, 28 de abril, no estande da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a entidade participa da mesa-redonda “Pelo mundo com o Brasil IT+: do estágio inicial à excelência global”.



A atividade propõe uma reflexão sobre os caminhos para a internacionalização de startups — da fase inicial até a consolidação no mercado global. O painel contará com a participação de Caio Bastos, responsável pela relação com stakeholders do projeto Brasil IT+; Davis Feler, CEO da Totaldocs, empresa especializada em soluções de nuvem para automação de documentos; e Ricardo Heidorn, cofundador e CEO da Leads Per Hour, plataforma voltada à prospecção e qualificação automatizada de leads.

“Estar no Web Summit é uma oportunidade para aproximar nossas empresas de compradores, investidores e formadores de opinião internacionais, além de proporcionar um ambiente de networking e aprendizado com os principais players do setor. Queremos mostrar que a tecnologia feita no Brasil é inovadora, confiável e pronta para atender às demandas globais”, destaca Caio Bastos, responsável pela relação com stakeholders do projeto Brasil IT+.

Para Ricardo Heidorn, cofundador e CEO da Leads Per Hour, aderir ao Brasil IT+ é mais um passo na jornada de expansão internacional da companhia. “Com o apoio e a rede de conexões do programa, estamos avançando em nossa presença nos Estados Unidos e aprimorando nossas soluções de geração de leads para clientes globais. A experiência que tivemos em Miami, participando do soft landing, nos proporcionou a oportunidade de trocar insights com líderes do setor de tecnologia e alinhar iniciativas conjuntas. Estamos confiantes de que essa parceria será um catalisador para levar nossa operação a um novo patamar”, avalia.

Dados estratégicos para a tomada de decisão

Paralelamente, o Observatório Softex acompanhará o evento em tempo real, gerando insights diários sobre os principais temas discutidos. O Observatório oferece dados estratégicos, análises de tendências, mapeamentos de ecossistemas e informações para apoiar a tomada de decisão em ambientes de inovação e influenciar a criação de políticas públicas para o setor de tecnologia.

“Nossa participação no Web Summit Rio é uma oportunidade de reforçar o papel da Softex como provedora de inteligência estratégica. Queremos gerar conexões, fomentar parcerias e mostrar como a informação qualificada contribui para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes em tecnologia e inovação”, destaca Rayanny Nunes, coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex.

O Web Summit Rio 2025 deverá reunir mais de 30 mil participantes de todo o mundo. A programação abrange temas como inteligência artificial (IA), blockchain e Web3, sustentabilidade e tecnologia verde, transformação digital e o futuro dos pagamentos. Entre os palestrantes confirmados estão Marcelo Claure, vice-presidente do grupo e presidente para a América Latina da SHEIN; Justina Nixon-Saintil, vice-presidente de Impacto Social da IBM; Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da NVIDIA para a América Latina; Maren Lau, vice-presidente da Meta para a América Latina; e o influenciador, empresário e comunicador digital Felipe Neto, que retorna ao evento trazendo reflexões sobre inovação, impacto social e o papel das plataformas digitais no cenário contemporâneo.

