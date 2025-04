IA coloca papa Francisco e Jesus em encontro no céu

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um vídeo criado por inteligência artificial viralizou ao mostrar como seria o encontro entre Jesus e o papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21/4), no céu. Nas imagens, os dois aparecem rindo e até tirando uma selfie.

Os dois aparecem sorridentes transformando um copo de água em vinho. A cena faz referência à passagem bíblica que narra o primeiro milagre de Jesus, que ocorreu durante uma festa de casamento em Caná da Galileia.

Na sequência, a dupla voa no céu, se divertindo. Em outro momento, com um smartphone em mãos, Francisco tira uma selfie com Jesus. O papa também é abençoado por Cristo e Nossa Senhora em uma igreja dourada.

O vídeo fica ainda mais emocionante por conta da trilha sonora: ''Knockin' on Heaven's Door'', de Bob Dylan. O clássico de 1973 narra a morte de um homem e o recomeço no céu.

Nas redes sociais, várias pessoas usaram o vídeo para mostrar toda a sua emoção. “Papa Francisco e Jesus, juntos em uma cena criada por IA, celebram a vida com leveza e afeto. Eles riem, voam, transformam... e nos lembram do poder da fé, da ternura e da tecnologia quando usada com propósito. O legado do Papa Chico é semente viva”, escreveu um perfil.

“Esse vídeo foi muito bem feito. Tenho certeza que o papa está em um bom lugar com Deus”, disse outro. “Me emocionei, deu um conforto para o meu coração esse vídeo'', apontou um terceiro.

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires Canção Nova/Reprodução Papa Francisco era o mais velho de cinco filhos Reprodução Ele se formou químico no final do ensino médio e atuou como técnico químico antes de entrar para a Companhia de Jesus, em 1958 Reprodução Fez o juniorado no Chile e se firmou em filosofia em 1960. Durante dois anos deu aulas de filosofia, teologia e psicologia em colégios de Buenos Aires Reprodução Na década de 80 e 86 foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel; depois de seu doutorado na Alemanha, foi confessor e diretor espiritual em Córdoba Reprodução Após seis anos como bispo auxiliar de Buenos Aires, se tornou arcebispo metropolitano da capital argentina em 1998 Casa Rosada/Reprodução Era cotado para substituir João Paulo II após sua morte, mas o conclave escolheu Joseph Aloisius Ratzinger, nomeado papa Bento XVI Arturo Mari/AFP Como cardeal, fez parte do Congregação para o Clero, da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, da Pontifícia Comissão para a América Latina e do Pontifício Conselho para a Família Vatican News/Reprodução Bergoglio foi escolhido para papa em 2013, após a renúncia de Bento XVI Tenan/Wikipedia Francisco é o primeiro papa sul-americano da Igreja Católica e o seu nome foi escolhido em homenagem a São Francisco de Assis Reprodução Papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21/4), aos 88 anos Miguel Riopa/AFP Voltar Próximo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Francisco está sendo velado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O corpo será enterrado amanhã (26/4), na Basílica de Santa Maria Maior.