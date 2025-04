Conheça a Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o papa será sepultado

Conheça os detalhes da Basílica de Santa Maria Maggiore, onde o papa Francisco será sepultado.

A Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior) é a quarta maior igreja de Roma e a maior dedicada à Virgem Maria. Também é a única basílica da “Cidade Eterna” que ainda conserva sua forma e característica originais, sendo reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco.

O enterro do papa Francisco, que morreu segunda-feira (21/4), aos 88 anos, será realizado neste sábado (26/4) a partir das 5h (horário de Brasília), informou o Vaticano.

O sepultamento será realizado na Basílica em atendimento a um pedido do próprio papa Francisco, feito em seu testamento. “Peço que meu túmulo seja preparado no nicho da nave lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza da Basílica de Santa Maria Maggiore. O túmulo deve ser enterrado; simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus'”, escreveu o pontífice.

Ele será o oitavo papa a ser enterrado na Igreja, mas o primeiro em 356 anos, tendo em vista que o último sepultado no local foi do papa Clemente IX, morto em 1669. Já o último papa enterrado fora do Vaticano foi Leão XIII, que morreu em 1903 – ele foi sepultado na Basílica de São Joao de Latrão, a Catedral da Diocese de Roma.

Francisco tinha uma relação especial com a basílica. Antes mesmo de se tornar papa, costumava orar em frente à pintura em madeira “Salus Populi Romani”, que retrata a Virgem Maria com o menino Jesus. Também foi na Basílica de Santa Maria Maggiore onde iniciou seu primeiro dia como líder da Igreja Católica, em 14 de março de 2013, e onde costumava rezar antes e depois das viagens.

Igreja erguida após sonho e dedicada à Nossa Senhora das Neves

A Basílica de Santa Maria Maggiore foi construída durante o pontificado do papa Sisto III, entre os anos de 432 e 440. Diz a crença que, em agosto de 356, a Virgem apareceu em sonho ao papa Libério e ordenou-lhe que construísse uma igreja no local onde nevaria no seguinte. Esta lenda está representada em mosaicos medievais no próprio templo.

Santa Maria Maior é conhecida como Nossa Senhora das Neves. Todos os anos, no dia 5 de agosto, é celebrado ali o Milagre da Queda da Neve. Durante a missa, pétalas brancas caem do teto, simbolizando a milagrosa neve que indicou onde a basílica deveria ser construída.

A imponente construção chama atenção pela riqueza de detalhes e obras de arte. A sua fachada, criada pelo arquiteto Ferdinando Fuga, apresenta um pórtico com cinco aberturas divididas por pilastras decoradas com colunas e uma parte dom três grandes arcos.

O campanário românico da igreja - torre sineira - é o mais alto de Roma.

O interior da Basílica de Santa Maria Maggiori, com três naves, conta com vista exuberante. No final de uma fileira dupla de colunas, sob o arco triunfal, está o grande baldaquino (outra obra de Ferdinando Fuga), sustentado por quatro esplêndidas colunas de pórfiro.

Teto decorado com ouro das Américas

O teto da igreja, desenhado pelo escultor e arquiteto Giulliano Sangallo, foi dourado com o primeiro ouro levado das Américas para a Itália por Cristovão Colombo.

Ao longo das paredes da construção, uma série de trinta e seis mosaicos representa cenas do Antigo Testamento, que se juntam ao grande mosaico do arco triunfal, com cenas do Novo Testamento. Todos os mosaicos, que datam do século V, são de particular importância e beleza.

O pavimento da basílica é uma bela obra cosmatesca do século XII. O sarcófago em frente ao altar-mor foi decorado em 1874 por Virgínio Vespignani, que usou o mais raro e precioso mármore.

Um fato curioso é que a Basílica de Santa Maria Maggiore também possui uma Capela Sistina, que não deve ser confundida com a famosa Capela Sistina que fica dentro do Vaticano. Nesse caso, a capela é decorada com afrescos de Cesare Nebbia e Giovanni Guerra, que retratam a infância de Jesus Cristo. Em frente a ela estão as tumbas dos escultores Pietro e Gian Lorenzo Bernini.

A construção ainda guarda uma relíquia: na chamada “Cripta da Natividade” está um pedaço de madeira da manjedoura onde nasceu Jesus Cristo, protegido por um relicário de cristal. Ali também está sepultado São Jerônimo, responsável por traduzir a bíblia para o latim.

A Basílica de Santa Maria Maggiore fica situada na Piazza di Santa Maria Maggiore, no alto do Monte Esquilino, em Roma. A igreja permanece aberta diariamente, das 7h às 18h30, com entrada gratuita.