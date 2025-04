WhatsApp lança ferramenta para impedir que conversas vazem do aplicativo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O WhatsApp criou uma configuração de privacidade adicional às conversas individuais e em grupo para impedir que os remetentes encaminhem mensagens e conteúdos que não deveriam sair daquele espaço.

Chamada de privacidade avançada da conversa, as pessoas do chat ficam impedidas de exportar conversas e de baixar imagens e áudios automaticamente -nesses casos, o usuário deve clicar para fazer download apenas do que quiser, dificultando uma análise aprofundada do que se debateu.

Essa configuração está disponível para todas as pessoas que usam a versão mais recente do WhatsApp, segundo anúncio da empresa divulgado na quarta-feira (23/4).

De acordo com a dona do WhatsApp, a Meta, o recurso oferece mais proteção para casos em que o usuário precisa de mais privacidade.

A privacidade avançada também veda o uso de recursos de inteligência artificial na conversa -a Meta AI (disponível no WhatsApp) grava as mensagens que recebe e as usa para desenvolvimento tecnológico.

Para ativar a configuração, o usuário precisa:

Tocar no nome da conversa

Depois, em Privacidade avançada da conversa



"Essa é a primeira versão desse recurso, nós pretendemos adicionar mais funções a ele, para que seja possível contar com ainda mais proteção", diz a equipe do WhatsApp.

A Meta lembra que o app tem criptografia por padrão -ou seja, as mensagens são codificadas antes do envio para inutilizar esforços de intercepção pela rede.

O WhatsApp também tem outras ferramentas para dificultar o vazamento de mensagens, como os textos, áudios e vídeos de visualização única, que ficam indisponíveis após o primeiro clique, além da função de mensagens temporárias (nas quais tudo o que o usuário desaparece após um tempo predeterminado).