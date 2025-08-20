Google celebra 20 anos de Brasil com expansão do escritório em BH 

Belo Horizonte é o destaque na comemoração de 20 anos de presença do Google no Brasil. Nesta quarta-feira (20/8), a empresa celebrou suas duas décadas no país e anunciou a expansão do escritório que mantém na capital mineira. Nos próximos dias, a companhia vai inaugurar mais um andar no edifício que ocupa no Bairro Santa Efigênia.

Não é por acaso, já que a história do Google no país começou justamente em BH. Em 2005, a companhia liderada por Larry Page e Sergei Brin adquiriu a startup mineira Akwan, formada por professores, estudantes e pesquisadores da UFMG. A empresa se tornou o primeiro centro de engenharia do Google no país, marcando a chegada da big tech.



“BH foi a semente de tudo que temos hoje no Brasil”, afirmou Fabio Coelho, presidente do Google Brasil. “Temos coisas que nasceram com a equipe de Belo Horizonte e hoje são adotadas no mundo inteiro", completou.

Criações de BH

Entre as tecnologias criadas em Belo Horizonte estão os resultados de busca em idioma local, logo em 2006. Foi uma mudança que permitiu a exibição dos resultados de busca no idioma nativo do usuário, o que antes não era possível.

O time também foi responsável pelo Orkut, durante os anos em que a rede social esteve ativa no Brasil. Outras iniciativas envolveram melhorias nos resultados de busca, a redução da presença do spam e a apresentação de cronogramas de jogos, estatísticas e placares ao vivo para os fãs de esporte.

“O escritório de BH é de excelência técnica, e ficou marcado como um time que consegue inovar", disse Bruno Pôssas, vice-presidente de Engenharia do Google e líder do escritório de Belo Horizonte.

Marco na cena de tecnologia de BH

Pôssas ainda defendeu que a compra da Akwan pelo Google acelerou o desenvolvimento da cena de inovação e tecnologia de Belo Horizonte e, consequentemente, do país. “Foi um caso de sucesso que inspirou outras startups e fortaleceu o ecossistema local. Claro que a excelência acadêmica da UFMG e de outras instituições também foi fundamental. Hoje conseguimos contratar mais pessoas qualificadas em BH graças a esse ambiente”, disse.

Expansão do escritório de BH



Novo escritório do Google em Belo Horizonte, Minas Gerais Google/Divulgação

Na próxima segunda (25/8), o Google inaugura seu novo andar no Boulevard Corporate Tower, o sétimo que a empresa ocupa no edifício. Inspirado na cultura e na arquitetura de Belo Horizonte, o ambiente traz referências à Pampulha, aos parques da cidade e ao Mercado Novo. O espaço conta também com sala de música, sala de jogos e um espaço maker para incentivar a colaboração e o bem-estar das equipes.

“No ano passado, o Google Brasil atingiu um marco significativo ao registrar seu maior aumento anual na contratação de profissionais de tecnologia dos últimos quatro anos”, disse Pôssas.