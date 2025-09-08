Google ativa Modo IA nas buscas no Brasil

O Google ativou, nesta segunda-feira (8/9), o Modo IA nas buscas realizadas no Brasil. A funcionalidade, que já estava disponível em 180 países em inglês, ganhou versão em português, permitindo que os usuários façam perguntas mais complexas e explorem tópicos de forma aprofundada.

A novidade utiliza uma versão customizada do modelo da IA do Google Gemini 2.5, que permite que a busca responda a perguntas elaboradas com múltiplas partes e até mesmo a questões complementares. O Modo IA será exibido como uma das abas na página de resultados de pesquisa e também nos aplicativos do Google para Android e iOS.

A principal inovação do Modo IA é a capacidade de entender perguntas detalhadas que, no passado, exigiriam várias pesquisas separadas. Segundo o Google, os primeiros testes com a tecnologia mostraram que os usuários estão fazendo perguntas duas ou três vezes maiores que as buscas tradicionais.

Segundo a vice-presidente de produto da Busca do Google, Hema Budaraju, a novidade reflete uma mudança no comportamento dos usuários. “Os hábitos de pesquisa das pessoas estão mudando. Vemos que elas vêm ao Google em busca de todo tipo de pergunta: respostas rápidas, horários de funcionamento, acessar sites e muito mais. Quando introduzimos os resumos em IA, vimos uma grande mudança. Estamos observando um crescimento global de cerca de 10% nas consultas que mostram resumos em IA", detalhou ela.

Os exemplos demonstrados pelo Google focam principalmente em tarefas, como encontrar recomendações locais, planejar uma viagem ou decifrar instruções complexas. A nova ferramenta pode, por exemplo, criar uma tabela comparando métodos de preparo de café ou encontrar lojas que funcionam em horários específicos.

Pesquisas poderão ser por texto, voz ou imagem

Outra capacidade do Modo IA é a multimodalidade, que significa a capacidade de interagir com texto, voz e imagens. Para usar essa funcionalidade, o usuário pode tocar no ícone de microfone e fazer uma pergunta em voz alta.

É possível também tirar ou enviar uma foto e perguntar sobre a imagem. “O Gemini, de forma nativa, já possui capacidades multimodais muito poderosas. Combinado à experiência do Google em busca visual e com o Lens, somado à técnica do Modo IA, isso permite que, literalmente, usando apenas uma imagem, você consiga formular uma pergunta de forma muito natural, e receber uma excelente resposta", detalhou Hema Budaraju

Preocupação com spam e busca pela qualidade

Ainda segundo Hema, o Modo IA segue os mesmos propósitos da busca do Google sobre ranqueamento, segurança e prevenção contra spam. “O Modo IA expande as possibilidades de perguntas, mas segue os mesmos princípios. Conteúdo autêntico, único e baseado em experiências reais tem grande valor", afirmou.

Entendendo o novo Modo IA do Google

O que é o Modo IA?

O Modo IA é o recurso mais recente de pesquisa do Google. Ele utiliza inteligência artificial para responder a perguntas complexas de forma mais intuitiva e completa.

O recurso está integrado à busca tradicional e é exibido como uma aba nos resultados de pesquisa. A tecnologia permite que o usuário interaja com texto, voz ou imagens.

Como o Modo IA pode ajudar no dia a dia?

Ele resolve perguntas elaboradas que antes exigiam várias pesquisas. O usuário pode pedir, por exemplo, para que a ferramenta crie uma tabela comparativa.

O Modo IA é útil para planejar viagens, encontrar recomendações locais ou entender instruções complexas.

O Modo IA vai substituir a busca tradicional do Google?

Não, o Modo IA não substitui a busca tradicional. Ele aparece como uma aba opcional nos resultados.

O objetivo da ferramenta é complementar a busca, oferecendo respostas mais organizadas para perguntas complexas. A busca tradicional continua funcionando para as pesquisas habituais.

A tecnologia utilizada garante respostas 100% corretas?

O Google usa abordagens inovadoras para aumentar a precisão e reduzir falhas no modelo. O modelo de IA revisa o próprio trabalho para maior exatidão.

A empresa admite que, como qualquer produto em estágio inicial, a ferramenta pode não acertar sempre. Quando não há alta confiabilidade, a busca tradicional é exibida.

É possível usar o Modo IA em dispositivos móveis?

Sim, o Modo IA estará disponível tanto em desktops quanto nos aplicativos do Google. Ele funcionará em dispositivos iOS e Android.

A otimização para celular é um dos focos da tecnologia. O conteúdo é projetado para ser facilmente escaneável e acessível em telas menores.