Halloween à brasileira: jogos nacionais para conhecer

Neste Halloween, o medo é nacional. Jogos brasileiros vêm se destacando ao transformar horror psicológico, suspense e o sobrenatural em experiências imersivas. Os títulos oferecem narrativas densas, ambientações realistas e temas que dialogam com o público.

Selecionamos nove jogos que representam o cenário atual do horror digital no Brasil. Todos têm algo em comum: o medo tem sotaque nacional.

'Fobia: St. Dinfna Hotel' (Pulsatrix Studios)

Lançado em junho de 2022, 'Fobia: St. Dinfna Hotel' é um marco do terror brasileiro. Desenvolvido pela Pulsatrix, foi financiado via crowdfunding com apoio da Epic Games. O jogador acompanha o jornalista Roberto Leite Lopes investigando eventos paranormais em um hotel de Santa Catarina. O título combina survival horror, primeira pessoa, dublagem e legendas em português do Brasil.

Platformas: PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, PC, Xbox Series X e Series S

'A.I.L.A' (Pulsatrix Studios)

O estúdio paulista retorna com 'A.I.L.A', previsto para 25 de novembro de 2025 no PC. O jogador é Samuel, testador de uma inteligência artificial que cria cenários de terror, de cultos ritualísticos a mortos-vivos medievais. Desenvolvido em Unreal Engine 5, mistura horror psicológico, survival e ação, explorando a linha entre real e virtual.

Platforma: PC

'Enigma do Medo' (Dumativa / Cellbit)

Desenvolvido com o criador Cellbit, o título coloca o jogador como Mia Veríssimo, investigadora que enfrenta cultos e entidades em uma dimensão chamada 'Perímetro'. Lançado em novembro de 2024, combina pixel art, 3D, investigação e survival horror. O projeto arrecadou mais de R$ 4 milhões em crowdfunding, mostrando a força da comunidade nacional.

Platforma: PC

'Opus Castle' (Messier Games & Co.)

Inspirado no caso real do Castelinho da Rua Apa, em São Paulo, o jogo apresenta capítulos com exploração de um casarão amaldiçoado. Mistura narrativa histórica, horror e folclore urbano, transformando tragédias reais em suspense interativo.

Platformas: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5

'Bem Feito' (QUByte Interactive)

Um indie que mistura simulação de vida com horror psicológico. A primeira impressão de normalidade rapidamente se desfaz, revelando uma narrativa perturbadora. O jogo manipula a interface para criar uma experiência tipo creepypasta jogável.

Platformas: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch

'Matadouro: Grindhouse' (Pulp Games)

Para quem gosta de horror visceral, o game aposta em gore e ação intensa, inspirado no cinema exploitation dos anos 70. Produzido por estúdio brasileiro, entrega estética sangrenta e atmosfera perturbadora.

Platforma: PC

'Asleep' (Black Hole Games)

Ambientado no Nordeste dos anos 1990, 'Asleep' combina pixel art e horror psicológico. O jogador enfrenta pesadelos recorrentes em cidade com mistérios sobrenaturais. A narrativa e trilha sonora reforçam a identidade regional brasileira.

Platforma: PC

'Volunteer' (R2 Game Studio)

Um FPS de terror e ficção científica, desenvolvido por irmãos baianos. Com survival horror, o jogador enfrenta experimentos militares e criaturas grotescas em cenário pós-apocalíptico. Ambientação sombria e ritmo intenso colocam o Brasil no mapa dos FPS independentes.

Platforma: PC

'Hannah' (SpaceBoy / QUByte Interactive)

Publicada pela brasileira QUByte, 'Hannah' é uma plataforma 3D que aborda traumas infantis. A protagonista enfrenta pesadelos e memórias distorcidas para recuperar uma boneca perdida. Com estética VHS e ambientação anos 80, mistura nostalgia e horror psicológico. Lançamento em 30 de outubro de 2024.

Platforma: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch

Halloween à brasileira

O que esses títulos mostram é que o Brasil já não fica apenas na plateia quando o assunto é terror digital. Assim como 'Resident Evil', 'Silent Hill' ou 'Amnesia' deixaram sua marca internacional, nossos estúdios nacionais também estão criando experiências que assustam, intrigam e prendem do começo ao fim.

Neste Halloween, é possível trocar sustos importados por arrepios com sotaque brasileiro. Prepare o controle, apague as luzes e mergulhe em histórias de medo que só poderiam nascer aqui, entre folclore, horror psicológico e criatividade sem limites. E para quem insiste que deveríamos comemorar só o Dia do Saci, fica a dica: nada como um bom susto nacional para mostrar que o terror também tem seu jeitinho brasileiro.

