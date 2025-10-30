Halloween pelo mundo: tradições e significados além das fantasias

As histórias que narram o Dia das Bruxas se tornaram populares ao explorar uma realidade um pouco distante da vivida no Brasil. Festas de Halloween, jogos de doces ou travessuras, fantasias e maquiagens aterrorizantes marcam esse período anual em filmes e séries que abordam o tema.

Além das celebrações tradicionais populares nos Estados Unidos e na Inglaterra, em muitos outros países a semana do 31 de outubro é comemorada de outras formas. Na América Latina, por exemplo, o que conhecemos como “Halloween” também possui vários outros nomes.

De homenagens aos mortos às celebrações religiosas, as regiões do mundo adaptaram essa data para celebrar sua própria cultura. Diante de tatos costumes e celebrações, confira como é o Halloween em alguns lugares do mundo.

México

México Reprodução

Os mexicanos comemoram duas datas neste período. Durante o dia 1° de novembro, é celebrada a memória de crianças mortas antes de serem batizadas, o Dia dos Anjinhos, chamado também de Dia dos Inocentes.

No dia 2 de novembro, é comemorado o famoso Dia dos Mortos (El dia de los Muertos). No evento, as pessoas levam aos túmulos tudo aquilo de que o familiar ou amigo falecido mais gostava para celebrar. Nesse período, é comum a produção e distribuição de caveiras doces.

Irlanda

Irlanda National Geographic

Na Irlanda, os moradores acendem fogueiras em áreas rurais, mantendo as tradições dos tempos dos Celtas, enquanto as crianças se fantasiam e batem de porta em porta aos pedidos de “doces ou travessuras”.

Na Irlanda também existe um “prato típico” da época, o Barmbrack, um tipo de pão similar a um panetone. O toque especial é que o Halloween Brack tem objetos dentro para brincar de adivinhar o futuro.

Áustria

Áustria. Reprodução

A Áustria usa o período para alimentar e homenagear os mortos. No país, eles deixam pães, água e uma lanterna numa mesa antes de ir dormir na noite de Halloween. Isso ajuda a cuidar das almas que voltam para a Terra nesta noite.

Filipinas

Filipinas. Vista Land

O país asiático possui uma comemoração semelhante ao “doces ou travessuras”. Pangangaluluwa é uma tradição filipina com um foco em orações para as almas no purgatório. Em troca das orações, os moradores dão dinheiro ou comida para os participantes.

Camboja

Pchum Ben, Camboja. Kampá Tour

Em meados de outubro, as famílias budistas se reúnem para celebrar o Pchum Ben, um feriado religioso para celebrar os mortos. As pessoas dão alimentos como o arroz doce e visitam os templos com cestas de flores como forma de homenagear seus antepassados falecidos. Na data, as pessoas também celebram os idosos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata