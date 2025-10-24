São João Del Rei recebe projeto itinerante de games e tecnologia

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

São João Del Rei se prepara para receber nos dias 25 e 26 de outubro a próxima etapa do PlayMinas, projeto itinerante do governo de Minas. O evento gratuito ocorre na ATUS Rede de Ensino, reunindo jovens para experiências de realidade virtual, robótica, e-sports e oficinas educativas.

O público poderá participar de um campeonato de Valorant, acompanhar a gravação de um podcast sobre cultura digital e explorar Hackathons, atividades que estimulam aprendizado e inovação no universo gamer. Menores de 15 anos precisam estar acompanhados por um responsável, e as inscrições são feitas antecipadamente pelo site oficial.

Segundo Igor Alvarenga, gestor do PlayMinas, o objetivo é ampliar o acesso dos jovens mineiros à cultura digital e à economia criativa: “Ao percorrer diferentes regiões do nosso estado, facilitamos o acesso e envolvimento de mais jovens. Promovemos a inclusão social, fomentamos a economia criativa de forma disruptiva e democrática.”

O projeto integra inovação, educação e entretenimento como ferramentas de transformação social. A programação inclui arena de e-sports amador, exposições de robótica, realidade virtual, Trade Card Game e oficinas temáticas, além de uma área gastronômica inspirada no universo gamer.

Para Alvarenga, Minas Gerais tem potencial para se tornar um polo da indústria de games: “Hoje o estado já abriga 59 estúdios de desenvolvimento de jogos. O PlayMinas inspira e incentiva ainda mais este amplo mercado em crescimento.” O projeto demonstra que tecnologia e cultura digital podem movimentar a economia local e engajar jovens em experiências educativas e criativas.

A iniciativa é realizada pelo governo de Minas Gerais, em parceria com Sedese, CODEMGE e Instituto Novare, reafirmando o compromisso com inclusão social e desenvolvimento das competências juvenis.