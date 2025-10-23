"EA Sports FC 26" mantém essência do FIFA e aprimora ritmo e tática de jogo

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como inovação, cultura pop e tendências.

A memória afetiva de quem cresceu jogando "FIFA" no PS3 ainda guarda a sensação de disputar cada lance com primos e amigos, em campeonatos que passavam de casa em casa, regados a risadas, cachorro-quente no pão francês e até troféu simbólico para o campeão. Essas lembranças transformaram o futebol virtual em mais do que um jogo: em momentos de conexão e diversão que marcaram uma geração.

Em 2025, o futebol global evoluiu: a Copa do Mundo de Clubes reúne 32 times de todos os continentes, enquanto formatos como a Kings League conquistam cada vez mais atenção do público jovem. Para acompanhar essas mudanças, os games de futebol precisavam se reinventar. É nesse cenário que surge o "EA Sports FC 26", da EA Sports, equilibrando nostalgia, realismo e inovação.

EA Sports FC 26
Desenvolvedores: EA Vancouver, EA Romania

Publicadora: Electronic Arts

Série: EA Sports FC

Engine: Frostbite

Plataformas: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X/S

Lançamento: 26 de setembro de 2025

Gênero: Esportes

Modos: Um jogador, Multijogador

História e legado

A franquia, anteriormente chamada "FIFA", estreou em 1993 e, ao longo de quase três décadas, tornou-se referência em futebol virtual. Modos icônicos como "Ultimate Team", "Carreira" e "Volta" e parcerias com centenas de clubes licenciados consolidaram sua reputação. No Brasil, a série ganhou força gradualmente, com narrações em português desde o "FIFA 99", passando por nomes como Milton Leite, Tiago Leifert e Gustavo Villani.

A presença de clubes brasileiros e ícones como Ronaldinho Gaúcho, especialmente durante a era PS3, ajudou a criar uma conexão duradoura com a audiência local. Trilhas sonoras marcantes, de "Love Me Again" ("FIFA 14") a faixas brasileiras recentes, reforçam a nostalgia e a identidade cultural da série.

Com a mudança de nome em 2023, para "EA Sports FC", a franquia manteve licenças e modos clássicos, mas consolidou uma nova fase focada em realismo, integração com e-sports e presença digital.

Jogabilidade

"EA Sports FC 26" se destaca por sua jogabilidade EA/divulgação

No FC 26, a marcação manual é destaque. A inteligência artificial não cobre automaticamente os espaços, tornando a defesa mais estratégica e dependente do posicionamento do jogador. Isso aproxima a experiência do futebol real, exigindo atenção e planejamento em contra-ataques.

Os passes estão mais rápidos e fluidos, resgatando a dinâmica de edições clássicas como "FIFA 13", enquanto as finalizações exigem maior precisão. Gols de fora da área não saem com facilidade, e goleiros mais confiáveis corrigem falhas que antes geravam frustração em escanteios.

O balanceamento do pace também chama atenção: zagueiros acompanham os atacantes, tornando impossível vencer um defensor apenas na corrida. 'Pace', o atributo que mede aceleração e velocidade máxima, passa a exigir do jogador mais que rapidez pura. O jogo prioriza toque de bola, construção de jogadas e decisões táticas.

O título oferece dois modos distintos:

Modo Competitivo: rápido, dinâmico e voltado para partidas online, como "Ultimate Team" e "Clubs". O foco está na agilidade do jogador, passes e dribles mais rápidos, menos ações automáticas da IA e animações responsivas que recompensam decisões rápidas.

rápido, dinâmico e voltado para partidas online, como "Ultimate Team" e "Clubs". O foco está na agilidade do jogador, passes e dribles mais rápidos, menos ações automáticas da IA e animações responsivas que recompensam decisões rápidas. Modo Autêntico: mais realista e cadenciado, ideal para modos offline como "Carreira". Prioriza física e animações autênticas, reproduzindo o futebol dos campos, com foco em táticas coletivas, imprevisibilidade e construção estratégica de jogadas.

No "Ultimate Team", há novidades importantes: evolução de jogadores, "PlayStyles" e inclusão de atletas femininas. No entanto, persistem críticas sobre bugs, matchmaking às vezes injusto e o modelo de microtransações, que ainda limita a experiência para muitos jogadores.

Visual e som

O FC 26 mantém a estética realista da franquia, sem grandes revoluções gráficas, mas com performance estável em consoles modernos. Comparado ao "eFootball", que busca simulação extrema, o título da EA prioriza fluidez e acessibilidade, equilibrando arcade e realismo.

A trilha sonora, fiel à tradição, complementa a experiência sem destoar da partida. Torcidas animadas, narração brasileira atualizada e efeitos sonoros precisos criam imersão consistente, aproximando o clima de estádio do futebol real.

Impacto emocional e cultural

O "EA Sports FC 26" segue com a fórmula que cria memórias duradouras. Torneios com amigos, gols recriados virtualmente e trilhas sonoras marcantes se tornam experiências afetivas, conectando gerações e celebrando a cultura do futebol. A inclusão de artistas diversos e jogadoras femininas amplia o alcance cultural, promovendo diversidade e representatividade no cenário global.

Mais do que entretenimento, o jogo se consolida como um espaço cultural e social, reforçando vínculos emocionais com milhões de jogadores.

Pontos positivos e negativos

Destaques:

Marcação manual e pace balanceado;

Passes rápidos e finalizações precisas;

Goleiros confiáveis e escanteios corrigidos;

Modos distintos para diferentes estilos de jogo.

Pontos fracos:

"Ultimate Team" ainda sofre com bugs e modelo “pay-to-win”;

Poucas inovações visuais ou sonoras em relação ao "FC 25";

Custo-benefício: ideal para fãs de futebol que buscam jogabilidade sólida e modos offline. Quem deseja evoluir no "Ultimate Team" precisará investir tempo e dinheiro além do preço do jogo.

Comparativo e referência

Enquanto o "eFootball" foca em simulação extrema, o "FC 26" oferece flexibilidade, equilibrando arcade e realismo. Em relação ao "FC 25", corrige falhas antigas, melhora ritmo e estratégias, mas mantém a essência clássica da franquia.

Veredicto

O "EA Sports FC 26" entrega uma experiência sólida, estratégica e divertida, mas ainda depende de microtransações para quem busca sucesso no "Ultimate Team". Para fãs de temporadas, amantes do futebol brasileiro e jogadores que cresceram com "FIFA" no PS3, oferece diversão imediata e engajamento emocional.