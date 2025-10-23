O ATLÉTICO JÁ ESTÁ NA FINAL DA SULA

“Jogo é jogado, lambari é pescado”. “Porco magro é que suja a água”. Sei que esses ditados são usados no futebol, quando a gente garante um resultado a favor de uma determinada equipe, mas, com toda a sinceridade do mundo, o Atlético vai golear o Independiente Del Valle-EQU e garantir vaga na final da Copa Sul-Americana. É a grande chance de salvar o ano, em caso de conquista, pois a temporada está sofrível, com o time alvinegro correndo riscos de rebaixamento.

O Del Valle que jogou na terça-feira, no empate em sua casa, é um time horrendo, fraco e sem a menor perspectiva. Nem de longe lembra aquela equipe que goleou o Flamengo na Libertadores há alguns anos.

Já o Atlético vive seus graves problemas, com um time muito limitado, mas vislumbra a possibilidade de uma conquista que parecia “impossível”. É sabido que a Sula é a Segunda Divisão da Libertadores, com jogos e times sofríveis, mas, já que o Atlético conseguiu chegar às semifinais, que avance para encarar o Lanús-ARG ou Universidad de Chile na final.

Em seu terreiro, na próxima terça-feira (28/10), o Atlético não só vai garantir a vaga, como poderá golear seu adversário. A não ser que o Del Valle mude da água para o vinho, o que não acredito. Que time horrível, fraco, que não soube nem tirar proveito da altitude.

Dudu marcou seu primeiro gol pelo novo clube, após um passe de Hulk. Aliás, o tal Sampaoli deve estar com algum problema. Hulk, com “meia perna” é melhor do que Rony, e jamais deveria ficar no banco. É ídolo da torcida, artilheiro dos últimos tempos e, mesmo em má fase, não pode ser reserva. Sampaoli não está respeitando a história dele no clube.

Uma notícia falsa dava conta de que a diretoria mandaria Hulk embora no fim do ano. A direção alvinegra fez questão de desmentir e dizer que o contrato dele, até dezembro de 1926, será cumprido à risca.

Por que criam fake news às vésperas de um jogo decisivo? Covardia de pseudo jornalistas. O futebol de hoje está cheio de curiosos, que pegam um microfone e falam um monte de besteira, seguidos por uma “legião de imbecis” que dão likes e acreditam em tudo o que é colocado. O Congresso Nacional deveria votar a volta da exigência do diploma para exercer a função de jornalista. As empresas sérias só contratam quem tem diploma, mas há aquelas que ignoram.

Pior é ver as redes de TVs lotadas de ex-jogadores exercendo o papel de um jornalista formado e diplomado. Os caras não sabem falar nem o português, mas se sentem os donos da verdade sem terem frequentado uma universidade.

Não sou vidente, não jogo búzios, mas pelo que vi do jogo de terça-feira, o Atlético tem todas as chances de fazer os 43 mil torcedores que lotarão a sua arena felizes. Não consigo vislumbrar a possibilidade de eliminação do alvinegro diante de uma equipe tão fraca quanto o Del Valle.

O único complicador que vejo é Sampaoli. Um técnico instável, que adora inventar e que quer aparecer mais que o ídolo maior, Hulk. Existem muitos treinadores assim, que querem ser protagonistas e barram a estrela maior para tentar ofuscá-la.

A torcida alvinegra deveria exigir Hulk como titular. Rony é uma das piores contratações que o futebol mineiro já teve.

O Atlético reclamou do pênalti marcado a favor do Del Valle. O jogador equatoriano foi empurrado e, só depois de tocado, chuta a perna do atleticano. Pênalti claro, assim como foi o de Jorginho, do Flamengo, contra o Palmeiras. Depois de um primeiro tempo ruim, no segundo, o Galo teve chances reais de ganhar a partida.

Os jogadores precisam entender a importância de chegar à final da competição continental, tentar ganhá-la para salvar o ano. Antes, porém, há o Ceará pelo caminho, e o time precisa pontuar no Brasileiro, pois ainda corre risco de rebaixamento. O Vitória, primeiro da zona, está a dois pontos do Atlético, assim como o Santos.

Entre ganhar a Sula e não cair para a Segundona, tenho certeza que o torcedor vai preferir a opção 2. Chegando à final e escapando do rebaixamento, o Galo terá esse ano ruim salvo, e chegar à Libertadores do ano que vem será o maior lucro, pois com um time tão instável e com campanhas medíocres, ninguém esperava um desfecho como o que pode acontecer.

Eu cravo, sem medo: o Galo está na final da Copa Sul-Americana, a não ser que chova em Lima e neve no nordeste.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.