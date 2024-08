Tecnologia e inovação para capacitar profissionais do comex

O Brasil destaca-se constantemente como referência diplomática no mundo. Através da sua economia emergente, território rico e vasto, útil na produção de commodities, sem falar nas boas relações na política internacional. As portas abertas que o país têm com o restante do globo permitem que profissionais alocados aqui encontrem um mar de oportunidades quando se trata de mercado internacional.

Todavia, analisando o que profissionais e empresas fazem hoje no Brasil, é evidente que buscar capacitação, informação e conhecimento torna-se uma tarefa fundamental para o crescimento no mundo corporativo. É através de tecnologia e inovação que se pode ir mais longe, alcançando tanto parcerias nacionais quanto globais.

Diante de um cenário onde conexão, tecnologia e inovação são pré-requisitos para largar na frente, o Comex Tech Forum lança a sua segunda edição. Um evento que liga profissionais do comércio exterior com empresas e parceiros que darão um novo panorama ao negócio.

No dia 18 de setembro de 2024, no World Trade Center, em São Paulo, o Comex Tech Forum reunirá aproximadamente 2 mil participantes em um evento com mais de 14 horas de conteúdo vasto, abrangendo tecnologia, inovação, técnicas de vendas e empreendedorismo.

Entendendo que o mundo corporativo necessita de constante inovação, a Logcomex promove o Comex Tech Forum com um objetivo muito simples: orientar profissionais do comércio exterior a operacionalizar seus negócios de forma simplificada com o uso da tecnologia. Se no passado as coisas pareciam burocráticas e inalcançáveis, com tantos regimentos e barreiras idiomáticas, hoje é preciso buscar antenar-se às tendências para conquistar clientes dentro e fora do mercado brasileiro.

É com esta premissa que o Comex Tech Forum traz nomes de peso para dar relevância ao seu evento. Dentre os mais de 20 nomes, alguns são palestrantes renomados mundialmente, como Aaron Ross, especialista que desenhou a estratégia que fez sua empresa sair de um lucro de 5 milhões de dólares para 100 milhões de dólares em poucos anos.



Tecnologia, inovação e capacitação para profissionalizar o comércio exterior

O Comex Tech Forum contará também com a presença de Camila Farani, investidora com um portfólio de empresas avaliado em mais de 1 bilhão de reais. Sem falar em especialistas como Carlos Busch, Thiago Reis e Arthur Igreja. Entendendo que o mundo vive em um constante xadrez geopolítico, o evento terá a presença do cientista político Professor HOC, um dos maiores criadores de conteúdo sobre geopolítica no Brasil.

Conectando empresas e profissionais que têm no comércio exterior a sua forma de crescer, a Logcomex almeja transformar e simplificar a forma de fazer negócios. Com o foco em uma experiência repleta de networkings, palestras amplamente atuais e foco na tecnologia, o objetivo do evento é mostrar as oportunidades que o mercado oferece a quem participar do Comex Tech Forum.





COMEX TECH FORUM 2024

World Trade Center

Av. das Nações Unidas, 12551 - São Paulo - SP

18 de setembro

Das 8h às 19h

