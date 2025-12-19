Assine
VÍTIMAS FATAIS

Ônibus invade contramão, bate de frente com carreta e mata três pessoas

Acidente na BR-365, em Buritizeiro (MG), deixou vítimas presas às ferragens

Wellington Barbosa
19/12/2025 10:05

Acidente aconteceu nesta madrugada na BR-365, em Buritizeiro (MG), Região Norte do estado
Acidente aconteceu nesta madrugada na BR-365, em Buritizeiro (MG), Região Norte do estado

Um acidente grave entre um ônibus de passageiros e uma carreta matou três pessoas na madrugada desta sexta-feira (19/12), na BR-365, em Buritizeiro (MG), na Região Norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do Pelotão de Pirapora (MG) foram acionados por volta de 4h para atender a ocorrência no km 200 da rodovia, nas proximidades da curva da Carvoaria Rima.

Segundo as informações iniciais, o ônibus invadiu a contramão, atravessou a pista e bateu de frente contra a carreta, que seguia no sentido oposto.

Vítimas e interdição

Ao todo, seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, sendo encaminhadas à Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora.

As três vítimas que morreram estavam no ônibus e ficaram presas às ferragens, os dois motoristas dos veículos e uma passageira.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. A rodovia ficou interditada para o trabalho de resgate, perícia e remoção dos veículos. 

Ônibus invadiu a contramão e bateu de frente com carreta; três pessoas morreram no acidente, sendo dois motoristas e passageira
Ônibus invadiu a contramão e bateu de frente com carreta; três pessoas morreram no acidente, sendo dois motoristas e passageira

