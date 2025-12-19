Motorista de caminhonete morre em acidente com caminhão na BR-365

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um motorista de uma caminhonete, de 39 anos, morreu após um acidente na BR-365, na altura do Km 447, em Varjão de Minas (MG), no Alto Paranaíba. O caso aconteceu nesta sexta-feira (19/12).

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), houve uma colisão entre o carro e uma carreta, que carregava hipoclorito de sódio, um produto corrosivo.

Em imagens cedidas pelos bombeiros, é possível ver que, com o impacto, a caminhonete saiu da pista e parou às margens da rodovia. O veículo ficou completamente destruído.

As informações dos militares do Batalhão de Patos de Minas, que atenderam a ocorrência, dão conta que o motorista da caminhonete estava preso às ferragens e morreu no local do acidente. Após ser retirado do veículo, a vítima foi encaminhada para uma funerária local.

Já o motorista do caminhão foi socorrido por uma Unidade de Suporte Avançado, do Samu, de Varjão de Minas.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para sinalizar e controlar o trânsito na rodovia.