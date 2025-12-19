Assine
overlay
Início Gerais
RODOVIAS MINEIRAS

Motorista de caminhonete morre em acidente com caminhão na BR-365

Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima, de 39 anos, estava presa às ferragens e morreu no local

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/12/2025 18:38

compartilhe

SIGA
x
Homem, de 39 anos, morre após acidente na BR-365
Caminhonete ficou completamente destruída após acidente na BR-365, na altura do Km 447, em Varjão de Minas, no Alto Paranaíba crédito: CBMMG/Divulgação

Um motorista de uma caminhonete, de 39 anos, morreu após um acidente na BR-365, na altura do Km 447, em Varjão de Minas (MG), no Alto Paranaíba. O caso aconteceu nesta sexta-feira (19/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), houve uma colisão entre o carro e uma carreta, que carregava hipoclorito de sódio, um produto corrosivo.

Leia Mais

Em imagens cedidas pelos bombeiros, é possível ver que, com o impacto, a caminhonete saiu da pista e parou às margens da rodovia. O veículo ficou completamente destruído. 

As informações dos militares do Batalhão de Patos de Minas, que atenderam a ocorrência, dão conta que o motorista da caminhonete estava preso às ferragens e morreu no local do acidente.  Após ser retirado do veículo, a vítima foi encaminhada para uma funerária local.

Leia Mais

Já o motorista do caminhão foi socorrido por uma Unidade de Suporte Avançado, do Samu, de Varjão de Minas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para sinalizar e controlar o trânsito na rodovia. 

Tópicos relacionados:

acidente alta-paranaiba br365 caminhonete morte motorista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay