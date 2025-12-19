BH: jovem que teve pernas amputadas faz campanha por prótese

Foi criada uma campanha de doações para custear as próteses e adaptações para Gabriel de Faria, de 26 anos, que teve partes das pernas amputadas após o carro que ele conduzia colidir contra um poste. O acidente aconteceu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH, em 7 de setembro deste ano. Ao descer do veículo, ele sofreu uma descarga elétrica provocada pela queda de fios. O acidente também resultou na morte da namorada de Gabriel, Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22, que estava no banco do carona e foi eletrocutada ao descer do automóvel após a colisão.

Depois do acidente, Gabriel foi levado ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. “Gabriel sobreviveu a primeira noite, contrariando todas as probabilidades. Depois mais uma, mais duas noites... a cada dia que passava, ele batalhava em seu coma para acordar, para viver”, consta no site da arrecadação. O jovem, estudante de administração e torcedor fanático do Cruzeiro, teve alta em 3 de novembro.

“O caminho da renovação da vida do Gabriel terá várias etapas. Cicatrização, fisioterapia, colocação de próteses, treinamento, reaprendizado... Terminar a faculdade, fazer obras de adaptação na sua casa... Ele já iniciou os tratamentos e precisará de ajuda para recuperar sua vida!”, descreve o site para doações.

Os valores a serem arrecadados estão divididos para: prótese transtibial, com meta de R$ 20 mil; prótese transfemoral, com meta de R$ 120 mil; adaptação residencial, R$ 75 mil; conclusão da faculdade, R$ 25 mil; e veículo adaptado, R$ 80 mil. Até a tarde desta sexta-feira (19/12), a campanha havia arrecadado R$ R$ 16.167,49.

Acidente

No carro envolvido no acidente, estavam Gabriel, que dirigia, Brunna, no banco do carona, e Gustavo de Assis, de 36 anos, no banco de trás. Segundo o boletim de ocorrência, Gustavo relatou aos militares que saía de um evento com os dois amigos quando o condutor, que estava sentido Centro, perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo. O acidente aconteceu por volta de 22h45.

Conforme relatado, Gustavo conseguiu sair do carro, mas Brunna e Gabriel estavam dentro do veículo, que começou a pegar fogo. Testemunhas relataram que, ao descer do veículo, Brunna sofreu uma descarga elétrica proveniente de fiações soltas do poste atingido. Já Gabriel foi retirado do carro por uma pessoa em situação de rua que estava no local no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e atendeu a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também realizou o atendimento e constatou a morte de Brunna no local do acidente.

Perda de Brunna

“Em sua jornada, ele encontrou em Brunna o amor de sua vida, uma parceira inseparável, cúmplice de sonhos e a sua maior alegria. Juntos, construíram uma história de amor e companheirismo que marcou profundamente a vida de ambos e de todos que testemunharam essa conexão especial”, descreve o site de arrecadação sobre o relacionamento de Gabriel e Brunna.

Em publicação no Instagram, o jovem fez uma postagem para a namorada, que disse ter amado, e continuar amando, incondicionalmente. Gabriel relatou que Brunna transformou a vida dele. “Tem sido tão difícil ressignificar toda minha vida sem você e não vejo como essa dor pode melhorar, sei que somente o tempo pode me ajudar, porém ao mesmo tempo não sei se vou conseguir superar tamanho dor que é não ter você aqui, comigo”, escreveu o jovem.

Brunna Rosas era estudante de Jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas), no campus São Gabriel, e estava no 8º período. Ela fazia estágio na TV Record havia cerca de dois anos.