Assine
overlay
Início Gerais
CUIDADO

BH está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta (19/12)

O comunicado da Defesa Civil municipal é válido até às 8h deste sábado (19/12) e avisa para possibilidade de chuva com até 20 milímetros e ventos de 45 km/h

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
AP
Alice Pimenta*
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
AP
Alice Pimenta*
Repórter
19/12/2025 17:31

compartilhe

SIGA
x
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (19/12), de acordo com a Defesa Civil municipal
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (19/12), de acordo com a Defesa Civil municipal crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (19/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até às 8h deste sábado (19/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a Defesa Civil de BH, há probabilidade de chuvas com até 20 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h.

 

Minas em alerta

Vinte cidades de Minas Gerais estão sob alerta laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (19/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até a manhã deste sábado (20/12). Municípios poderão contar com chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Outros 547 municípios também estão sob alerta amarelo, isto é, com perigo potencial de chuvas, até a noite desta sexta-feira (19/12). Essas cidades podem esperar chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, e ventos intensos (40-60km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais as recomendações para a chuva?

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Municípios sob alerta laranja: 

  • Araporã
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Carneirinho
  • Centralina
  • Comendador Gomes
  • Gurinhatã
  • Ipiaçu
  • Itapagipe
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Monte Alegre de Minas
  • Prata
  • Santa Vitória
  • São Francisco de Sales
  • Tupaciguara
  • União de Minas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópicos relacionados:

alerta bh chuva

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay