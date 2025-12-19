BH está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta (19/12)
O comunicado da Defesa Civil municipal é válido até às 8h deste sábado (19/12) e avisa para possibilidade de chuva com até 20 milímetros e ventos de 45 km/h
Belo Horizonte está em alerta para pancadas de chuva nesta sexta-feira (19/12), de acordo com a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até às 8h deste sábado (19/12).
De acordo com a Defesa Civil de BH, há probabilidade de chuvas com até 20 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h.
Minas em alerta
Vinte cidades de Minas Gerais estão sob alerta laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (19/12), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido até a manhã deste sábado (20/12). Municípios poderão contar com chuvas entre 30 e 60mm/h ou 50 e 100mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Outros 547 municípios também estão sob alerta amarelo, isto é, com perigo potencial de chuvas, até a noite desta sexta-feira (19/12). Essas cidades podem esperar chuvas entre 20 e 30mm/h ou até 50mm/dia, e ventos intensos (40-60km/h). Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Quais as recomendações para a chuva?
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Municípios sob alerta laranja:
- Araporã
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Centralina
- Comendador Gomes
- Gurinhatã
- Ipiaçu
- Itapagipe
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Prata
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- União de Minas