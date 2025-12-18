Vídeo: bombeiros resgatam jacaré nas ruas de Patos de Minas

O Corpo de Bombeiros fez o segundo resgate de jacaré na cidade de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, em pouco mais de duas semanas. Nesta quarta-feira (17/12), outro réptil foi encontrado nas ruas da cidade.

O animal foi visto por moradores do Bairro Planalto, que fica próximo a algumas lagoas. Os militares foram avisados da presença do jacaré na rua José Luís da Mota. O réptil tinha 1,5 metro de comprimento, do focinho até a cauda.

Vídeos mostram a captura do jacaré perto de um construção e depois a devolução à natureza. O animal se debate no momento do resgate. Ele não tinha ferimentos e foi solto na zona rural de Patos de Minas.

No dia 2 de dezembro, outro animal da mesma espécie foi encontrado no aeroporto da cidad