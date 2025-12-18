Assine
Vídeo: bombeiros resgatam jacaré nas ruas de Patos de Minas

O réptil tinha 1,5 metro de comprimento, do focinho até a cauda. Ele foi recolhido pelos bombeiros e devolvido à natureza. Ninguém se feriu

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
18/12/2025 20:43

Vídeo: bombeiros resgatam jacaré em ruas de Patos de Minas
Bombeiros resgatam jacaré em ruas de Patos de Minas, no Alto Paranaíba crédito: Reprodução/Redes sociais

O Corpo de Bombeiros fez o segundo resgate de jacaré na cidade de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, em pouco mais de duas semanas. Nesta quarta-feira (17/12), outro réptil foi encontrado nas ruas da cidade.

O animal foi visto por moradores do Bairro Planalto, que fica próximo a algumas lagoas. Os militares foram avisados da presença do jacaré na rua José Luís da Mota. O réptil tinha 1,5 metro de comprimento, do focinho até a cauda.

Vídeos mostram a captura do jacaré perto de um construção e depois a devolução à natureza. O animal se debate no momento do resgate. Ele não tinha ferimentos e foi solto na zona rural de Patos de Minas.

No dia 2 de dezembro, outro animal da mesma espécie foi encontrado no aeroporto da cidad

