Micro-ônibus capota em MG e homem morre; crianças e adultos ficam feridos

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nove mulheres e três crianças foram encaminhadas para atendimento hospitalar

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Repórter
19/12/2025 20:38

Micro-ônibus da Prefeitura de Bias Fortes capotou na BR-267
Micro-ônibus da Prefeitura de Bias Fortes capotou na BR-267 crédito: CBMMG

O capotamento de um micro-ônibus da Prefeitura de Bias Fortes na BR-267, entre a cidade de Lima Duarte e Penido, distrito de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, resultou na morte de um homem de 57 anos. Ele era um dos 19 ocupantes do coletivo, que tombou por volta do meio-dia desta sexta-feira (19/12).

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), nove mulheres e três crianças foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Outras seis pessoas foram atendidas e liberadas ainda no local do acidente. Dos hospitalizados, o Samu confirmou que as crianças estão estáveis. Não há informações sobre o estado de saúde dos demais hospitalizados. (Saiba mais sobre as vítimas abaixo.)

O coletivo saiu de Bias Fortes nesta manhã e seguia com pacientes para consultas médicas em Juiz de Fora quando capotou na altura do km 160 da rodovia e saiu da pista.

O motorista disse que, devido à chuva e à pista escorregadia, perdeu o controle da direção em uma curva, informou o Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com a corporação, essa versão foi confirmada por outros passageiros.

Pacientes encaminhados para unidades de saúde

(do mais novo ao mais velho)

  1. Menino, 1 ano e 11 meses — estável — UPA Norte

  2. Menino, 4 anos — estável — UPA Norte

  3. Menino, 5 anos — escoriações em face, estável — Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ)

  4. Sexo feminino, 25 anos — trauma em membro superior direito — UPA Norte

  5. Sexo feminino, 27 anos — trauma em membro superior esquerdo — HMTJ

  6. Sexo feminino, 27 anos — mãe do menino de 5 anos — HMTJ

  7. Sexo feminino, 46 anos — trauma abdominal — HPS

  8. Sexo feminino, 47 anos — trauma em membro superior esquerdo — UPA Norte

  9. Sexo feminino, 50 anos — TCE e trauma em costela, estável — HPS

  10. Sexo feminino, 58 anos — HMTJ

  11. Sexo feminino, 60 anos — HMTJ

  12. Sexo feminino, 82 anos — apresentava bradicardia — Santa Casa

 

Pacientes assintomáticos

(atendidos no local e liberados — do mais novo ao mais velho)

  1. Sexo masculino, 16 anos (adolescente)

  2. Sexo feminino, 23 anos

  3. Sexo masculino, 24 anos

  4. Sexo masculino, 26 anos

  5. Sexo feminino, 43 anos

  6. Sexo masculino, 41 anos (condutor)

