Empresário do ramo de piscinas foi morto por ação trabalhista, diz polícia

A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (18/12) o ex-patrão de Douglas Vieira Silva, empresário do ramo de piscinas morto em setembro, em Uberlândia (BH), em Triângulo Mineiro. O preso é apontado como mandante do assassinato. Um primo da vítima foi detido por suposto envolvimento na morte.

Ao todo, quatro pessoas foram presas nessa segunda etapa da investigação, elevando para sete o número de detidos com envolvimento direto ou indireto no homicídio.

O empresário de 28 anos foi morto no dia 22 de setembro dentro da própria loja de piscinas no Bairro Brasil. A polícia informou que o homicídio foi motivado por uma disputa comercial e jurídica. Poucos dias antes do crime, a vítima havia ingressado com uma ação trabalhista contra o ex-chefe e também havia aberto uma empresa concorrente.

Segundo o delegado de Homicídios Carlos Fernandes, três dos presos mantinham vínculo profissional com o mandante. O primo da vítima detido foi um identificado com um dos executores do crime.

De acordo com as apurações, foram efetuados nove disparos contra Douglas Silva. A arma usada no crime, uma pistola calibre 9mm, ainda não foi localizada.

As prisões são temporárias, com prazo inicial de 30 dias, podendo ser prorrogadas. Além dos mandados de prisão contra os suspeito, também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, em uma ação que envolveu 40 policiais. Foram apreendidos aparelhos celulares, documentos e cerca de R$ 33 mil em dinheiro.

Além disso, a pedido da polícia, a Justiça determinou quebras de sigilo bancário, telefônico e telemático de suspeitos. Os primeiros três detidos eram suspeitos de furtar a motocicleta utilizada pelo executor do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O inquérito segue em aberto para análise de material coletado e futuro indiciamento dos suspeitos.