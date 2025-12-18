Assine
Golpista que abastecia e fugia de postos é preso em Uberlândia

Os levantamentos da polícia apontam uma ação reiterada dos golpes, desde março de 2025; carro ela da mulher do suspeito

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
18/12/2025 19:04

Golpista que abastecia e fugia de postos é preso em Uberlândia
Golpista que abastecia e fugia de postos é preso em Uberlândia crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PCMG

Um homem que era investigado por abastecer veículos e fugir de postos em Uberlândia foi preso, segundo informou a Polícia Civil, nesta quinta-feira (18/12). Segundo a Unidade de Enfrentamento aos Crimes de Fraudes, o último crime foi cometido no início desta semana.

O suspeito foi encontrado no Bairro Alto Umuarama, na Zona Leste da cidade.

Os levantamentos da polícia apontam uma ação reiterada dos golpes, desde março de 2025, em diferentes postos de combustíveis de Uberlândia. Ele agia sempre da mesma maneira, pedindo o abastecimento e fugindo em seguida.

Na segunda-feira (15/12), a vítima mais recente contou aos policiais que, depois do abastecer o carro, o suspeito chegou a fingir o pagamento, mas alegou ao frentista que houve problema na máquina de cartão. Quando teve a oportunidade, o golpista acelerou o carro.

Com análise de vídeos, cruzamento de dados em sistemas policiais e investigação digital em mídias sociais e aplicativos de mensagens, o suspeito foi identificado e detido.

O trabalho foi dificultado pela ação do motorista, que adulterava as placas do carro antes da aplicação dos golpes. As investigações apontaram ainda que o veículo está registrado em nome da esposa do suspeito.

Ele foi autuado por estelionato, crime cuja pena pode variar de um a cinco anos de reclusão.

O veículo utilizado nas ações criminosas foi apreendido.

