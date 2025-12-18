Servidora que desviou armas e dinheiro se torna ré
Justiça acolhe denúncia do MP contra a analista da Polícia Civil. Investigação aponta que mulher mantinha padrão de vida incompatível com a sua renda
compartilheSIGA
A servidora Vanessa de Lima Figueiredo, de 44 anos, acusada de desviar cerca de 200 armas de fogo, documentos e dinheiro da 1ª Delegacia da Polícia Civil do Barreiro, teve a denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) acolhida pelo juiz Alexandre Magno de Resende Oliveira, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. A decisão foi anunciada nessa quarta-feira (17/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A servidora se tornou ré no processo. A defesa da servidora, que era analista da Polícia Civil, está sendo comunicada e deve apresentar resposta sobre a acusação no prazo de 10 dias.
A ação penal foi oficialmente instaurada. No entendimento do juiz, todos os requisitos legais para o prosseguimento do processo estão corretos e existem indícios suficientes de autoria e materialidade, além da regularidade formal da acusação.
- R$ 3 milhões: operação derruba esquema de fraude e desvio de cargas
- MPMG ajuíza ação contra servidor público acusado de importunação sexual
A denúncia aponta que a servidora era responsável pelo setor de protocolo e tinha acesso direto à sala de acautelamento de materiais, onde ficam armazenadas armas, valores apreendidos e objetos recolhidos em diligências na 1ª DP do Barreiro.
Os autos apontam que somente Vanessa e uma escrivã tinham acesso à sala que funcionava como depósito das armas e documentos.
Relembre o caso
A descoberta do desvio das armas veio à tona a partir da apreensão de uma arma, que deveria estar apreendida na delegacia, em Contagem, na Grande BH. Um inventário a partir dessa apreensão foi instaurado e descobriu-se que não só esta arma estava desaparecida, mas também outras 199. Além disso, o dinheiro que deveria estar guardado na mesma sala havia desaparecido.
Envelopes com dinheiro apreendido estavam violados e vazios dentro de um armário, ao qual nenhum outro policial da delegacia tinha acesso ou conhecimento.
Anexo ao processo, estão imagens que mostram a servidora entrando e saindo da delegacia, em vários dias, sempre carregando sacolas e bolsas bastante volumosas.
O Ministério Público aponta que os registros desse entra e sai coincidem com a movimentação de veículos em frente à unidade policial. Numa das imagens, ela faz a transposição do porta-malas de um carro para outro. Essas imagens mostram também que ela teve ajuda de um homem.
Testemunhas arroladas dão conta que a servidora assumiu sozinha o protocolo e o controle da sala de materiais desde 2019. Ela tornou-se, assim, a única responsável pela guarda e recebimento dos objetos no sistema eletrônico.
Luxo
Uma investigação sobre a vida pessoal da servidora aponta que ela teve uma elevação repentina de seu padrão. Fazia viagens internacionais, compras de alto valor, cirurgias estéticas e passou a mobiliar seu apartamento em curto período – tudo isso incompatível com a sua renda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A servidora foi indiciada por crime de peculato em continuidade delitiva. O juiz determinou, ainda, que a Polícia Civil encaminhe, no prazo de cinco dias, laudos técnicos requisitados ao longo da investigação. Após a apresentação da defesa, o Ministério Público deve se manifestar sobre um pedido apresentado pela defesa.