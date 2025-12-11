Assine
Prejuízo

R$ 3 milhões: operação derruba esquema de fraude e desvio de cargas

Mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Uberlândia e Montes Claros, além de Itumbiara (GO)

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
11/12/2025 20:24 - atualizado em 11/12/2025 20:52

Operação interestadual combate fraudes em fretes e desvios de mercadorias em Minas Gerais e Goiás
Operação interestadual combate fraudes em fretes e desvios de mercadorias em Minas Gerais e Goiás crédito: Divulgação

Uberlândia e Montes Claros, em Minas Gerais, foram alvos da operação interestadual deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo, com apoio das polícias civis de Minas Gerais e Goiás, no combate a fraudes em fretes e desvio de mercadorias. Três pessoas foram presas.

Além das cidades mineiras, foram cumpridos, em Itumbiara (GO), sete mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. Entre os presos estava uma mulher apontada como líder da quadrilha.

A investigação é conduzida pela polícia paulista de Carapicuíba, que descobriu o esquema do grupo, que utilizava dados falsos, identidades adulteradas e aplicativos de transporte de carga para contratar fretes fraudulentos. O esquema movimentou mais de R$ 3 milhões.

Após ter acesso ao caminhão carregado, a quadrilha desviava o destino e revendia os produtos. Em um dos casos, o rombo ultrapassou R$ 165 mil. Em Itumbiara, um caminhoneiro de 39 anos, considerado peça-chave nas operações da quadrilha, foi preso no bairro Social.

A ação teve como foco apreender celulares, computadores, documentos e outros dispositivos que possam comprovar o esquema, além de recuperar parte do dinheiro obtido ilegalmente.

A Polícia Civil de São Paulo informou que a investigação segue sob sigilo, para não comprometer as próximas fases da operação.

Tópicos relacionados:

montes-claros uberlandia

