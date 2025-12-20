Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Vídeo: carro colide contra poste na Avenida Cristiano Machado, em BH

Na altura do Minas Shopping, veículo invadiu canteiro que delimita a pista do Move, neste sábado (20/12)

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Izabella Caixeta
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
20/12/2025 17:47 - atualizado em 20/12/2025 18:13

compartilhe

SIGA
x
Na altura do Minas Shopping, veículo invadiu canteiro que delimita a pista do Move
Na altura do Minas Shopping, veículo invadiu canteiro que delimita a pista do Move crédito: Izabella Caixeta/EM/DA Press

Um carro colidiu contra um poste de luz no canteiro que delimita a pista do Move na Avenida Cristiano Machado, na altura do Minas Shopping, Bairro União, na Região Nordeste de BH. O acidente aconteceu neste sábado (20/12). O carro estava no sentido Centro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Com a colisão, a frente do veículo ficou completamente destruída. A BHTrans informou que foi acionada para atendimento e que não houve vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi chamado.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Não se sabe se o carro estava trafegando na pista do Move ou não. 

O carro ficou em cima do canteiro, sem impacto significativo no trânsito, de acordo com a BHTrans, que está no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também está no local do acidente. Por sua vez, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que não foi acionado.

Tópicos relacionados:

acidente avenida-cristiano-machado bh colisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay