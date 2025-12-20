Vídeo: carro colide contra poste na Avenida Cristiano Machado, em BH
Na altura do Minas Shopping, veículo invadiu canteiro que delimita a pista do Move, neste sábado (20/12)
Um carro colidiu contra um poste de luz no canteiro que delimita a pista do Move na Avenida Cristiano Machado, na altura do Minas Shopping, Bairro União, na Região Nordeste de BH. O acidente aconteceu neste sábado (20/12). O carro estava no sentido Centro.
Com a colisão, a frente do veículo ficou completamente destruída. A BHTrans informou que foi acionada para atendimento e que não houve vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) não foi chamado.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Não se sabe se o carro estava trafegando na pista do Move ou não.
O carro ficou em cima do canteiro, sem impacto significativo no trânsito, de acordo com a BHTrans, que está no local.
Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) também está no local do acidente. Por sua vez, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que não foi acionado.