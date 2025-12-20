Chuva intensa pode atingir 27 cidades de Minas neste sábado; veja quais
Alerta do Inmet prevê volumes elevados, ventos fortes e risco de alagamentos neste sábado (20/12)
compartilheSIGA
Um alerta meteorológico aponta a possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas em 27 cidades de Minas Gerais. O aviso foi emitido na manhã deste sábado (20/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 9h deste domingo (21/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o órgão, são esperados volumes de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Apesar de o risco ser considerado baixo, o alerta indica possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades de Minas Gerais em alerta
- Araguari
- Araporã
- Arinos
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Canápolis
- Capinópolis
- Carneirinho
- Centralina
- Formoso
- Gurinhatã
- Ipiaçu
- Ituiutaba
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Monte Alegre de Minas
- Paracatu
- Prata
- Santa Vitória
- São Francisco de Sales
- Tupaciguara
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas