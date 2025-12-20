Assine
CHUVA EM MINAS

Chuva intensa pode atingir 27 cidades de Minas neste sábado; veja quais

Alerta do Inmet prevê volumes elevados, ventos fortes e risco de alagamentos neste sábado (20/12)

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/12/2025 14:01 - atualizado em 20/12/2025 14:03

O que fazer em caso de enchente ou deslizamento perto de casa
Possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm ao longo do dia em Minas crédito: Freepik

Um alerta meteorológico aponta a possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas em 27 cidades de Minas Gerais. O aviso foi emitido na manhã deste sábado (20/12) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até as 9h deste domingo (21/12).

Segundo o órgão, são esperados volumes de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhados de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h.

Apesar de o risco ser considerado baixo, o alerta indica possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades de Minas Gerais em alerta

  1. Araguari
  2. Araporã
  3. Arinos
  4. Buritis
  5. Cabeceira Grande
  6. Cachoeira Dourada
  7. Campina Verde
  8. Canápolis
  9. Capinópolis
  10. Carneirinho
  11. Centralina
  12. Formoso
  13. Gurinhatã
  14. Ipiaçu
  15. Ituiutaba
  16. Iturama
  17. Limeira do Oeste
  18. Monte Alegre de Minas
  19. Paracatu
  20. Prata
  21. Santa Vitória
  22. São Francisco de Sales
  23. Tupaciguara
  24. Uberlândia
  25. Unaí
  26. União de Minas
  27. Uruana de Minas

