BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento nas próximas horas

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para possibilidade de chuva de até 20 milímetros, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h nas próximas horas na capital mineira.

Segundo o órgão, o aviso é válido até as 8h de domingo (21/12). Durante o período, há risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos associados às chuvas intensas. Diante do cenário, a Defesa Civil recomenda alguns cuidados.

Recomendações durante a chuva

Redobre a atenção e evite áreas de inundação;

Não trafegue por ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante chuva forte;

Não atravesse vias alagadas e não deixe crianças brincarem em enxurradas ou perto de cursos d’água;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Atenção especial em áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Acione imediatamente a Cemig (116) ou a Defesa Civil (199);

Caso observe rachaduras em imóveis ou surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no solo, informe a Defesa Civil;

Em caso de raios, evite áreas abertas e não utilize equipamentos elétricos.

Como receber alertas da Defesa Civil

Moradores de Belo Horizonte podem receber avisos de risco de chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos por meio do canal público da Defesa Civil no WhatsApp.

Também é possível receber alertas por SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199. O serviço é gratuito.

Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil, no Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e no canal público do Telegram: @defesacivilbh.