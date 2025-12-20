BH está sob alerta de chuva com raios e rajadas de vento nas próximas horas
Aviso da Defesa Civil vale até domingo e prevê pancadas de até 20 mm e ventos de 45 km/h
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para possibilidade de chuva de até 20 milímetros, acompanhada de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h nas próximas horas na capital mineira.
Segundo o órgão, o aviso é válido até as 8h de domingo (21/12). Durante o período, há risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos associados às chuvas intensas. Diante do cenário, a Defesa Civil recomenda alguns cuidados.
Recomendações durante a chuva
- Redobre a atenção e evite áreas de inundação;
- Não trafegue por ruas sujeitas a alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões durante chuva forte;
- Não atravesse vias alagadas e não deixe crianças brincarem em enxurradas ou perto de cursos d’água;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Atenção especial em áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Acione imediatamente a Cemig (116) ou a Defesa Civil (199);
- Caso observe rachaduras em imóveis ou surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no solo, informe a Defesa Civil;
- Em caso de raios, evite áreas abertas e não utilize equipamentos elétricos.
Como receber alertas da Defesa Civil
Moradores de Belo Horizonte podem receber avisos de risco de chuvas fortes, granizo, vendavais, alagamentos e deslizamentos por meio do canal público da Defesa Civil no WhatsApp.
Também é possível receber alertas por SMS. Para isso, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199. O serviço é gratuito.
Os alertas e orientações também são divulgados pelas redes sociais da Defesa Civil, no Instagram, Facebook, X (antigo Twitter) e no canal público do Telegram: @defesacivilbh.