HOMICÍDIO

Homem é morto enquanto jogava futsal com os amigos

Crime ocorreu em uma quadra às margens da BR-381, no Bairro Borba Gato, em Sabará, na Grande BH

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/12/2025 12:54 - atualizado em 20/12/2025 12:56

A Polícia Militar vem realizando buscas pelos assassinos desde a noite de sexta-feira
A Polícia Militar vem realizando buscas pelos assassinos desde a noite de sexta-feira crédito: PMMG

Nem a Polícia Militar e nem a Civil conseguiram uma pista que leve à prisão dos suspeitos de matar Pedro Alberto da Silva Oliveira, de 19 anos. Ele foi assassinado em uma quadra de futsal às margens da BR-381, no Bairro Borba Gato, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira, (19/12).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima participava de uma partida de futsal com amigos. Ele havia acabo de jogar e seu time tinha perdido. Estava, portanto, do lado de fora, aguardando a hora de retornar à quadra, quando surgiram dois homens, trajando calças jeans, camisetas pretas e usando toucas ninjas. Com as armas em punho, a dupla efetuou os disparos e fugiu em seguida.

A vítima levou oito tiros, sendo três na cabeça, quatro no peito e um na perna esquerda. Quando os policiais chegaram ao local, ele ainda tinha sinais vitais e foi levado para a UPA do Bairro Nações Unidas, mas morreu durante o socorro.

As primeiras informações obtidas pelos policiais é que um dos agressores seria um desafeto de Pedro, que era um antigo conhecido da polícia, com cinco prisões por crimes de tráfico de drogas. Um acerto de contas também é uma hipótese para a motivação para o crime, .

Os policiais realizaram buscas por câmeras de segurança em comércios das imediações das quadras, para tentar imagens que levassem à identificação dos autores, mas não obtiveram sucesso. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Sabará.

