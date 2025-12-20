Assine
HOMICÍDIO

Executor da 'Gangue BX' é assassinado a tiros na Grande BH

Testemunhas contaram à PM que os autores foram dois homens que estavam em uma motocicleta; caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Ibirité

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/12/2025 10:24

Polícia Militar ainda não tem pistas doa matadores do executor de gangue de Ibirité
Polícia Militar ainda não tem pistas doa matadores do executor de gangue de Ibirité crédito: PMMG

Um acerto de contas ligado ao tráfico de drogas seria a causa do assassinato de Carlos Henrique Ramos de Oliveira, de 29 anos, no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (19/12).

A princípio os policiais acharam que tratava-se de um caso de morte natural. No entanto, quando a perícia chegou, identificou que a vítima tinha sido morta a tiros. 

 Carlos Henrique Ramos de Oliveira era conhecido na região por integrar a “Gangue BX”, que significa “Baixada”. Ele era executor do grupo, encarregado de matar  rivais e outros colaboradores do tráfico de drogas e de outras gangues.

Segundo testemunhas, durante a noite foram ouvidos cerca de 15 tiros. Uma delas relatou que os autores eram dois homens, que estariam em uma motocicleta e fugiram em seguida.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Ibirité.

