Executor da 'Gangue BX' é assassinado a tiros na Grande BH
Testemunhas contaram à PM que os autores foram dois homens que estavam em uma motocicleta; caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Ibirité
Um acerto de contas ligado ao tráfico de drogas seria a causa do assassinato de Carlos Henrique Ramos de Oliveira, de 29 anos, no Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (19/12).
A princípio os policiais acharam que tratava-se de um caso de morte natural. No entanto, quando a perícia chegou, identificou que a vítima tinha sido morta a tiros.
Carlos Henrique Ramos de Oliveira era conhecido na região por integrar a “Gangue BX”, que significa “Baixada”. Ele era executor do grupo, encarregado de matar rivais e outros colaboradores do tráfico de drogas e de outras gangues.
Segundo testemunhas, durante a noite foram ouvidos cerca de 15 tiros. Uma delas relatou que os autores eram dois homens, que estariam em uma motocicleta e fugiram em seguida.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Ibirité.