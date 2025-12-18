Homem é morto a tiros dentro de casa na Grande BH

Um homem de 55 anos foi executado dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira (17/12), no Bairro Marimbá, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima acionou a guarnição ao encontrar o pai baleado no interior da residência. No local, os militares encontraram o homem caído na copa, com diversas perfurações pelo corpo, apresentando dificuldade para respirar e sem conseguir falar.

O Samu foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A esposa da vítima contou aos policiais que, no momento do crime, estava tomando banho e ouviu gritos. Ao sair do banheiro, encontrou o marido caído no chão. A residência possui câmeras de segurança, que teriam registrado dois indivíduos usando capacetes entrando pelo portão da casa.

Familiares relataram ainda que a vítima mantinha uma desavença antiga, há cerca de um ano, com uma pessoa que teria ingressado na Justiça para retirá-lo do imóvel. Segundo eles, a ordem judicial não foi cumprida, o que gerou discussões frequentes e ameaças de morte. O endereço do possível desafeto não foi informado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu cápsulas de munição de calibres .40 e .45. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.