EXECUTADO

Homem é morto a tiros dentro de casa na Grande BH

Dois suspeitos encapuzados teriam invadido a residência, segundo a PM

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/12/2025 07:17

Crime aconteceu no Bairro Marimbá, em Betim (MG), na noite dessa quarta-feira (17/12)
Crime aconteceu no Bairro Marimbá, em Betim (MG), na noite dessa quarta-feira (17/12) crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 55 anos foi executado dentro da própria casa na noite dessa quarta-feira (17/12), no Bairro Marimbá, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a filha da vítima acionou a guarnição ao encontrar o pai baleado no interior da residência. No local, os militares encontraram o homem caído na copa, com diversas perfurações pelo corpo, apresentando dificuldade para respirar e sem conseguir falar.

O Samu foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A esposa da vítima contou aos policiais que, no momento do crime, estava tomando banho e ouviu gritos. Ao sair do banheiro, encontrou o marido caído no chão. A residência possui câmeras de segurança, que teriam registrado dois indivíduos usando capacetes entrando pelo portão da casa.

Familiares relataram ainda que a vítima mantinha uma desavença antiga, há cerca de um ano, com uma pessoa que teria ingressado na Justiça para retirá-lo do imóvel. Segundo eles, a ordem judicial não foi cumprida, o que gerou discussões frequentes e ameaças de morte. O endereço do possível desafeto não foi informado.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e recolheu cápsulas de munição de calibres .40 e .45. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

assassinado betim grande-bh homem minas-gerais morto tiros

