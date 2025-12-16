Assine
HOMICÍDIO

Jovem desaparecido é achado morto em cova rasa em fazenda no interior de MG

Durante a verificação do local onde o corpo foi encontrado, os militares constataram que a vítima apresentava lesões na cabeça, no pescoço e no ombro.

Estado de Minas
Estado de Minas
16/12/2025 23:33

Carro da vítima foi incendiado
Carro da vítima foi incendiado crédito: Reprodução

O corpo de um jovem de 21 anos foi localizado pela Polícia Militar nessa segunda-feira (15) em uma propriedade rural de Simonésia, na Zona da Mata mineira.

A vítima, que teve a morte atribuída a homicídio, estava enterrada em uma cova rasa em uma fazenda situada na região do Córrego Santo Apolinário. Os policiais constataram que a vítima apresentava lesões na cabeça, no pescoço e no ombro. 

O rapaz havia sido visto pela última vez no distrito de Alegria, também na zona rural do município, em 5 de dezembro. No dia seguinte, o carro dele foi encontrado incendiado nas proximidades do Córrego Ribeirão Novo.

As primeiras informações apuradas pela Polícia Militar apontam que o crime pode estar relacionado a uma dívida envolvendo o tráfico de drogas. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido preso.

