Jovem desaparecido é achado morto em cova rasa em fazenda no interior de MG
Durante a verificação do local onde o corpo foi encontrado, os militares constataram que a vítima apresentava lesões na cabeça, no pescoço e no ombro.
compartilheSIGA
O corpo de um jovem de 21 anos foi localizado pela Polícia Militar nessa segunda-feira (15) em uma propriedade rural de Simonésia, na Zona da Mata mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A vítima, que teve a morte atribuída a homicídio, estava enterrada em uma cova rasa em uma fazenda situada na região do Córrego Santo Apolinário. Os policiais constataram que a vítima apresentava lesões na cabeça, no pescoço e no ombro.
Leia Mais
O rapaz havia sido visto pela última vez no distrito de Alegria, também na zona rural do município, em 5 de dezembro. No dia seguinte, o carro dele foi encontrado incendiado nas proximidades do Córrego Ribeirão Novo.
As primeiras informações apuradas pela Polícia Militar apontam que o crime pode estar relacionado a uma dívida envolvendo o tráfico de drogas. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido preso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia