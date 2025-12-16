JF decreta emergência após temporal que alagou até o Centro da cidade

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Prefeitura de Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, decretou situação de emergência, nesta terça-feira (16/12), após um temporal transformar ruas em rios em várias partes da cidade no início da noite dessa segunda (15).

“Com o decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuação integrada nas ações de resposta, assistência à população atingida, reabilitação e reconstrução das áreas afetadas, conforme previsto no Plano de Contingência Municipal, que se encontra em nível máximo de alerta”, disse a prefeitura em comunicado.

O decreto prevê, entre outros pontos, a isenção do pagamento do IPTU no exercício de 2026 para imóveis comprovadamente atingidos por enchentes. A publicação também autoriza, temporariamente, que a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realize a cobrança das tarifas de água e esgoto com base na média de consumo dos últimos 12 meses para os imóveis afetados, considerando o aumento do uso de água para limpeza.

A forte chuva que atingiu Juiz de Fora deixou 55 famílias desalojadas. Carros submersos, imóveis e comércios invadidos pela água deram o tom do caos que se formou depois de mais de 112 mm de chuva registrados em apenas uma hora. Os dados são da Defesa Civil da cidade. O volume equivale a cerca de um terço da média esperada para o mês de dezembro pela média climatológica (310,4 mm), segundo o órgão.

No Mergulhão, localizado na Avenida Rio Branco, a maior da cidade, alguns ônibus do transporte coletivo urbano ficaram ilhados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a água dentro dos veículos e alguns passageiros no teto dos coletivos.

As avenidas Francisco Bernardino e Itamar Franco, por exemplo, estão entre as que tiveram pontos significativos de alagamento no Centro. As ruas Floriano Peixoto, Batista de Oliveira, Fonseca Hermes, Santo Antônio e São Mateus, todas na Região Central, são algumas das que ficaram tomadas pela água.

No Bairro Vitorino Braga — localizado na Zona Leste e conhecido pelos desafios de infraestrutura e riscos geológicos — muitos veículos também ficaram parcialmente ou quase totalmente debaixo d'água. No Bairro Bonfim, na mesma região da cidade, uma cratera se abriu no asfalto.

O temporal atingiu de forma generalizada toda a cidade, comprometendo a mobilidade urbana, a infraestrutura viária, os sistemas de drenagem, redes de esgoto e diversas habitações. Até o fim da tarde desta terça-feira, a Defesa Civil havia registrado pouco mais de 150 ocorrências pelo telefone de emergência 199 — a maior parte delas notificando sobre inundações e escorregamento de talude.

Juiz de Fora é o quinto município do país que mais registra desastres naturais, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), além de estar entre as cidades com maior população residente em áreas de risco.

Chuva em milímetros: entenda

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

