Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Belo Horizonte

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um adolescente, de 14 anos, foi assassinado com vários tiros no tórax, na noite dessa sexta-feira (19/12), no Bairro Havaí, na Região Oeste de Belo Horizonte. A polícia investiga um outro crime que teria relação com este primeiro. A participação de um outro adolescente, de 17 anos, que foi encontrado com um tiro no peito no Bairro Salgado Filho também é investigada.

A PM recebeu um primeiro chamado informando sobre um corpo caído na Rua Zínia. Era do adolescente de 14 anos, que foi reconhecido pelos militares, por ter várias participações em crimes registrados na região, como de roubos e tráfico de drogas.

Ao lado do corpo, havia um capacete e 14 estojos de pistos 9 milímetros, além de duas motocicletas, que tinham queixa de roubo, e ferramentas utilizadas para o roubo de motos, para estourar a ignição e fazer a ligação direta.

Também no local, foi encontrado um par de chinelos e outro capacete. Apenas uma das motocicletas estava com a ignição estourada, o que levou os policiais a suspeitarem que a outra estaria sendo roubada.

Segundo a PM, o adolescente de 14 anos estaria acompanhado de seu comparsa que iria pilotar a segunda motocicleta. A hipótese ganhou mais força quando chegou a informação de que um segundo adolescente, o de 17 anos, tinha sido encontrado baleado no Bairro Salgado Filho, e foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Embora tivesse um ferimento no peito, o adolescente contou aos policiais que estava passando pelo local onde o outro menor foi encontrado, no Bairro Havaí e, que de repente, começaram tiros. Ele saiu correndo, fugindo, para tentar conseguir ajuda.

O jovem não soube dar detalhes sobre o que fazia naquele local, o que faz com que os policiais suspeitam que ele seria o parceiro do adolescente morto. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia do Barreiro.