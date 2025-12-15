Assine
HOMICÍDIO

Adolescente de 17 anos é mais uma vítima da guerra do tráfico em BH

Jovem foi morto a tiros no Aglomerado da Ventosa; uma adolescente de 16 anos, ficou ferida, com um tido no pé

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
15/12/2025 10:33

A Favela da Ventosa é um dos pontos disputado por facções criminosos em BH
A Favela da Ventosa é um dos pontos disputado por facções criminosos em BH crédito: Facebook

Uma guerra entre facções do tráfico de droga ou um acerto de contas com o tráfico são apontados pela Polícia Militar (PM) como os possíveis motivos de mais uma morte registrada em Belo Horizonte. Dessa vez, um adolescente, de 17 anos, foi morto e outra adolescente, de 16 anos, ficou ferida, no Aglomerado da Ventosa, na Região Oeste de capital.

Os crimes ocorreram na noite desse domingo (15/12). Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, uma motocicleta passou pela Rua Cercadinho, com dois ocupantes e, ao se aproximarem das vítimas, o garupa começou a atirar.

Segundo a PM, ao que tudo indica, o alvo seria apenas o adolescente que, ao ouvir os primeiros disparos, iniciou uma fuga, mas acabou atingido. Ele foi morto com tiros de pistolas, calibres .380 e .40.

Já a adolescente estaria sentada na calçada da rua e levou um tiro no pé direito. Ela foi socorrida para a UPA Oeste, onde foi medicada e liberada. O ferimento, segundo Boletim Médico, não foi grave.

Levantamento feito pelos policiais militares indicaram que o menor assassinado tinha envolvimento com o tráfico de drogas e seria integrante de uma gangue que atua na região, ligado a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Ainda segundo a PM, há indícios de que ocorre uma disputa pelo domínio do ponto de venda de drogas na região.

adolescente bh faccao-criminosa guerra policia trafico-de-drogas

