NO MEIO DO DIA

Adolescente de 14 anos rouba loja do Flamengo no Belvedere, em BH

Comerciante foi ameaçado com faca e prejuízo pode chegar a R$ 10 mil; câmeras de segurança flagraram a ação

Wellington Barbosa
11/12/2025 07:25 - atualizado em 11/12/2025 10:04

Além do adolescente de 14 anos, outros jovens roubaram loja do Flamengo no Belvedere
Além do adolescente de 14 anos, outros jovens roubaram loja do Flamengo no Belvedere crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um adolescente de 14 anos e outros comparsas assaltaram uma loja oficial do Flamengo nessa quarta-feira (10/12), no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o comerciante relatou que, por volta de meio-dia, quatro jovens entraram na loja fingindo ser clientes. Eles avaliaram produtos no mostruário até que, em determinado momento, começaram a pegar camisas, shorts e agasalhos do time carioca, colocando-os em mochilas e sacolas.

A vítima tentou impedir a ação, mas um dos jovens sacou uma faca e o ameaçou, obrigando-o a se deslocar para o fundo da loja. Em seguida, o grupo fugiu em direção ao ponto de ônibus próximo ao BH Shopping.

Pela imagem das câmeras de segurança, os militares reconheceram um dos suspeitos: um adolescente de 14 anos, já conhecido pela polícia por envolvimento em infrações semelhantes. O comerciante estima um prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.

Até o momento, nenhum dos envolvidos foi localizado. 

Posicionamento da loja

"Nos últimos meses temos enfrentado recorrentes episódios de furto na loja. Embora, anteriormente, os prejuízos tenham sido menores, normalmente envolvendo duas ou três peças retiradas rapidamente quando o movimento estava alto ou quando o vendedor se encontrava nos fundos, o incidente de ontem foi significativamente mais grave.

Desta vez, os responsáveis levaram diversas peças de maior valor, incluindo blusas de edição jogador, avaliadas em aproximadamente R$ 700 cada, além de camisas de jogo no valor de R$ 400. O impacto financeiro foi considerável. Nos próximos dias, iniciaremos uma conferência completa do estoque no sistema para levantar o prejuízo exato e adotar medidas preventivas mais eficazes.

Quanto às medidas de segurança, anteriormente mantínhamos a porta da loja aberta. Recentemente passamos a mantê-la trancada com chave. No entanto, no dia do ocorrido, os indivíduos entraram inicialmente sem levantar suspeitas e, posteriormente, retornaram; nesse momento, o vendedor acabou abrindo a porta novamente, o que possibilitou a ação.

Estamos adotando novas medidas preventivas: já solicitamos a instalação de um botão de pânico, e a loja conta com sistema de câmeras em funcionamento. Nosso objetivo agora é reforçar todos os protocolos de segurança para evitar novos incidentes".

Tópicos relacionados:

assalto belvedere bh centro-sul minas-gerais pm roubo

