VIOLÊNCIA URBANA

Motorista de aplicativo é assaltado e mantido no porta-malas na Grande BH

Vítima foi rendida por dois criminosos armados na Região Nordeste de BH e abandonada em local isolado em Ribeirão das Neves

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/11/2025 11:00

Segurança em app de transporte em BH: como confirmar se o motorista é real
Motorista de aplicativo é assaltado e mantido no porta-malas na Grande BH crédito: Reprodução/Pexels

Um motorista de aplicativo de 25 anos foi assaltado e mantido preso no porta-malas do próprio veículo na noite dessa segunda-feira (24/11), em um crime que teve início no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), e terminou na madrugada de terça-feira (25/11), em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana.

Segundo a Polícia Militar, depois de deixar um passageiro, o condutor relatou que foi abordado por dois homens a pé na Avenida Bernardino de Sena Figueiredo, ambos de capacete e armados com uma pistola. Eles anunciaram o assalto e obrigaram a vítima a ir para o banco traseiro enquanto assumiam a direção do carro.

Já em Ribeirão das Neves (MG), em um local com pouca iluminação, os suspeitos mandaram que ele descesse do veículo, roubando o celular, carteira com documentos, cartões bancários e cerca de R$ 1.200 em dinheiro. Em seguida, a vítima foi amarrada pelos pés e colocada no porta-malas.

O motorista relatou que tinha um segundo celular, que não foi percebido pelos criminosos, e conseguiu enviar uma mensagem para a esposa. Ela acionou a polícia e uma equipe da PM localizou o veículo, libertou o homem e o encaminhou para a base da corporação.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores do crime.

