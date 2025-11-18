Assine
overlay
Início Gerais
SE DEFENDE COMO PODE

BH: vendedora usa cadeira de plástico para reagir a assalto em drogaria

Dupla armada com facas roubou duas farmácias no Sion, em Belo Horizonte; suspeitos foram presos depois de serem reconhecidos por funcionários

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/11/2025 08:39 - atualizado em 18/11/2025 08:45

compartilhe

SIGA
x
Vendedora usa cadeira de plástico para se defender de casal em assalto em BH
Vendedora usa cadeira de plástico para se defender de casal em assalto em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma vendedora de uma farmácia no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), reage com uma cadeira de plástico a uma tentativa de assalto praticada por um casal. O caso ocorreu na noite desse sábado (15/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, um homem de 36 anos e uma mulher de 46, são apontados por dois roubos a drogarias na mesma região. Em ambos, eles utilizaram facas para intimidar funcionários e fugir com produtos de perfumaria e higiene pessoal.

Depois de buscas, a PM localizou o casal e apreendeu as facas usadas nos crimes, além de diversos itens roubados. As vítimas reconheceram os suspeitos.

Leia Mais

Como ocorreram os roubos

Em uma das drogarias, uma funcionária percebeu que o casal furtava itens das prateleiras e se aproximou. O homem sacou uma faca e a vítima recuou, permitindo que os autores escapassem.

Na segunda farmácia, a dupla novamente tentou roubar os produtos da mesma maneira, mas uma vendedora desta vez reagiu. Nas imagens, ela aparece golpeando o assaltante com uma cadeira de plástico. Durante a ação, a funcionária foi ferida com um golpe de faca na mão direita, mas recusou atendimento médico e se automedicou, já que a lesão era leve.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os suspeitos conseguiram fugir com os produtos, mas foram detidos posteriormente. Eles foram encaminhados à Polícia Civil, junto com o material apreendido.

Tópicos relacionados:

bh minas-gerais pm roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay