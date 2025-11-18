BH: vendedora usa cadeira de plástico para reagir a assalto em drogaria

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma vendedora de uma farmácia no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), reage com uma cadeira de plástico a uma tentativa de assalto praticada por um casal. O caso ocorreu na noite desse sábado (15/11).

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos, um homem de 36 anos e uma mulher de 46, são apontados por dois roubos a drogarias na mesma região. Em ambos, eles utilizaram facas para intimidar funcionários e fugir com produtos de perfumaria e higiene pessoal.

Depois de buscas, a PM localizou o casal e apreendeu as facas usadas nos crimes, além de diversos itens roubados. As vítimas reconheceram os suspeitos.

Como ocorreram os roubos

Em uma das drogarias, uma funcionária percebeu que o casal furtava itens das prateleiras e se aproximou. O homem sacou uma faca e a vítima recuou, permitindo que os autores escapassem.

Na segunda farmácia, a dupla novamente tentou roubar os produtos da mesma maneira, mas uma vendedora desta vez reagiu. Nas imagens, ela aparece golpeando o assaltante com uma cadeira de plástico. Durante a ação, a funcionária foi ferida com um golpe de faca na mão direita, mas recusou atendimento médico e se automedicou, já que a lesão era leve.

Os suspeitos conseguiram fugir com os produtos, mas foram detidos posteriormente. Eles foram encaminhados à Polícia Civil, junto com o material apreendido.