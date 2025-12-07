Assine
ASSALTO À MÃO ARMADA

Vídeo mostra homem vestido de gari assaltando loja em Minas

Dupla armada rendeu seis funcionárias em Ubá, na Zona da Mata, mas fugiu sem levar nada. Os suspeitos queriam o cofre da empresa

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/12/2025 16:23 - atualizado em 07/12/2025 16:26

Câmera de segurança flagra homem vestido de gari assaltando loja em MG
Câmera de segurança flagra homem vestido de gari assaltando loja em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois homens tentaram assaltar uma loja de confecção de roupas femininas em Ubá (MG), na Zona da Mata mineira, na última semana. O que chamou a atenção das vítimas foi que um dos suspeitos estava vestido com uniforme de gari.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, seis mulheres de 22 a 37 anos, trabalhavam no estabelecimento quando, por volta de 11h30, dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Sahara vermelha e sem placa. A dupla estava armada e rendeu as funcionárias, anunciando o assalto.

Um dos criminosos vestia blusa preta e calça jeans, enquanto o outro usava o uniforme de gari. O primeiro ordenou que todas deixassem os celulares sobre a mesa e ameaçou: quem ligasse para a polícia “iria morrer”. Eles exigiram que o dono fosse chamado porque queriam apenas o cofre da loja.

O suspeito trajado de gari foi até o escritório com um pé de cabra para tentar arrombar a porta, mas não conseguiu. As funcionárias foram levadas até o refeitório e trancadas, enquanto a dupla fugiu sem levar nada.

Uma das mulheres conseguiu escapar e acionar a PM. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.

