Vídeo mostra homem vestido de gari assaltando loja em Minas

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois homens tentaram assaltar uma loja de confecção de roupas femininas em Ubá (MG), na Zona da Mata mineira, na última semana. O que chamou a atenção das vítimas foi que um dos suspeitos estava vestido com uniforme de gari.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, seis mulheres de 22 a 37 anos, trabalhavam no estabelecimento quando, por volta de 11h30, dois homens chegaram em uma motocicleta Honda Sahara vermelha e sem placa. A dupla estava armada e rendeu as funcionárias, anunciando o assalto.

Um dos criminosos vestia blusa preta e calça jeans, enquanto o outro usava o uniforme de gari. O primeiro ordenou que todas deixassem os celulares sobre a mesa e ameaçou: quem ligasse para a polícia “iria morrer”. Eles exigiram que o dono fosse chamado porque queriam apenas o cofre da loja.

O suspeito trajado de gari foi até o escritório com um pé de cabra para tentar arrombar a porta, mas não conseguiu. As funcionárias foram levadas até o refeitório e trancadas, enquanto a dupla fugiu sem levar nada.

Uma das mulheres conseguiu escapar e acionar a PM. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.