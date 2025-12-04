Vídeo: gari é agredido com pauladas ao ‘atrapalhar’ furto de bicicleta

Um gari de 28 anos foi agredido na manhã desta quinta-feira (4/12) no Centro de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, depois de atrapalhar o furto de uma bicicleta.

Segundo a Polícia Militar, o gari relatou que estava em deslocamento, recolhendo o lixo na rua, enquanto conversava com seus colegas de trabalho. Perto da esquina entre as ruas São Paulo e Marechal Floriano, um homem, exaltado, se aproximou e disse: “Você me atrapalhou a roubar uma bicicleta. Agora, você vai ver comigo”.

Na sequência, o agressor aplicou vários golpes com o objeto. Uma das pauladas atingiu a altura da cabeça da vítima.

Populares intervieram na ação, conseguindo tomar o pedaço de pau do homem, que fugiu em direção à rua São Paulo. Ele não havia sido preso até o fechamento desta edição.

