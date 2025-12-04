BH: Prefeitura abre licitação para ampliar vagas de estacionamento rotativo

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da BHTrans, publicou no Diário Oficial do Município (DOM) um edital de licitação para contratar empresas para prestar serviços em áreas de estacionamento rotativo. Na prática, as prestadoras de serviço ficarão responsáveis pela fiscalização eletrônica de infrações de trânsito, além de realizar pesquisas sobre a rotatividade e a taxa de ocupação de veículos.

A sessão pública da licitação será realizada online no dia 19 de dezembro, uma sexta-feira, às 9h30. As empresas licitadas realizarão serviços como fornecimento de equipamentos, manutenção, operação e mão de obra de suporte técnico e administrativo, e também operarão um Centro de Gestão, Tratamento e Auditoria dos Registros de Imagens (Cetai).

De acordo com a PBH, serão licitados equipamentos móveis de fiscalização eletrônica (Emfis) para identificação dos condutores infratores que estejam descumprindo as normas das vagas de estacionamento rotativo. O equipamento ainda poderá monitorar as vias e verificar a taxa de ocupação de veículos estacionados, além do tempo em que eles usam as vagas.

Os dados coletados pelos Emfis serão analisados pelo Cetai e também poderão ser utilizados em pesquisas para implantação de mais vagas rotativas. Ainda segundo a PBH, tais equipamentos serão embarcados em veículos, que trafegarão pela cidade verificando as placas e a utilização do rotativo digital: inicialmente, a previsão é da circulação de dois carros, com aumento gradativo até a operação de 10 unidades.

Estacionamento Rotativo Digital

Atualmente, a capital mineira conta com 22.734 vagas físicas rotativas, distribuídas por 882 quarteirões. De acordo com a PBH, respeitado o tempo de permanência, o sistema permite que 101.803 motoristas diferentes utilizem essas vagas diariamente.

O sistema de Estacionamento Rotativo de BH funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h (em alguns locais, as vagas são liberadas aos sábados). Na Estação Pampulha, o esquema funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 15h. Já no Parque das Mangabeiras, funciona das 8h às 17h, exceto às segundas-feiras.