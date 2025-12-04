Motociclistas condenados por racha que matou adolescente em Minas

Dois motociclistas que disputaram uma racha na rodovia AMG-900, em São João do Oriente (MG), Vale do Rio Doce, foram condenados. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (4/12) pela assessoria do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

De acordo com a investigação, em 2016, os dois motociclistas, após deixaram um clube recreativo situado no distrito de Santa Maria do Baixio, iniciaram uma disputa de velocidade. Uma adolescente, de 17 anos, que estava na garupa de umas das motos, morreu e um homem, de 22, que estava na garupa do outro veículo, teve lesões graves.

Pelo racha em via pública que causou morte e lesão corporal grave, um dos motociclistas, de 29 anos, foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão. O outro, de 37, recebeu pena de quatro anos de reclusão.

Várias testemunhas confirmaram que os dois motociclistas participavam de um racha, o que afastou a versão inicial apresentada pelos envolvidos de que o acidente ocorreu devido a interferência de um Fiat Palio preto.

“Em juízo, um dos réus confessou integralmente os fatos, reconhecendo que inventou a história do automóvel para ocultar sua participação, já que conduzia a motocicleta mesmo sem possuir habilitação”, afirmou o promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.

O condenado a pena de quatro anos está preso desde abril deste ano, em razão de uma prisão preventiva decretada em outra ação penal. Já o condenado a seis anos de reclusão poderá recorrer em liberdade.