Carro avança sinal e provoca acidente em cruzamento movimentado de BH

Um Jeep Compass e um BYD Dolphin colidiram na noite desta sexta-feira (19/12) em um dos cruzamentos mais movimentados de Belo Horizonte: a interseção das Avenidas do Contorno e Afonso Pena, no entorno da Praça Milton Campos, na Região Centro-Sul. Os dois veículos ficaram bastante danificados, mas ninguém se feriu.

O BYD Dolphin era ocupado por um jovem casal, que não quis falar com a reportagem do Estado de Minas. Já no Jeep Compass estava apenas o motorista, um homem, que também preferiu não se pronunciar sobre o acidente.

Após a colisão, os veículos permaneceram imobilizados nas faixas centrais dos dois sentidos da Avenida do Contorno e na faixa da direita, no sentido ao Bairro Mangabeiras, da Av. Afonso Pena. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas, como o cruzamento é semaforizado, possivelmente um dos motoristas ignorou a luz vermelha.