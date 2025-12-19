Carro avança sinal e provoca acidente em cruzamento movimentado de BH
Os veículos, um Jeep Compass e um BYD Dolphin, ficaram bastante danificados, mas ninguém se feriu
compartilheSIGA
Um Jeep Compass e um BYD Dolphin colidiram na noite desta sexta-feira (19/12) em um dos cruzamentos mais movimentados de Belo Horizonte: a interseção das Avenidas do Contorno e Afonso Pena, no entorno da Praça Milton Campos, na Região Centro-Sul. Os dois veículos ficaram bastante danificados, mas ninguém se feriu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- BH: caminhão usa área de fuga e evita tragédia no Anel Rodoviário
- Micro-ônibus capota em MG e homem morre; crianças e adultos ficam feridos
O BYD Dolphin era ocupado por um jovem casal, que não quis falar com a reportagem do Estado de Minas. Já no Jeep Compass estava apenas o motorista, um homem, que também preferiu não se pronunciar sobre o acidente.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Após a colisão, os veículos permaneceram imobilizados nas faixas centrais dos dois sentidos da Avenida do Contorno e na faixa da direita, no sentido ao Bairro Mangabeiras, da Av. Afonso Pena. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida, mas, como o cruzamento é semaforizado, possivelmente um dos motoristas ignorou a luz vermelha.