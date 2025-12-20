Acidente na BR-381: faixas são liberadas, mas fluxo segue lento
A via estava interditada devido ao capotamento de uma carreta na altura do KM 678, no município de Perdões
compartilheSIGA
As faixas da BR-381, na altura do KM 678, no município de Perdões, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foram liberadas por volta das 13h45 deste sábado (20/12). A via estava interditada devido ao capotamento de uma carreta, ocorrido por volta das 5h15, de acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Apesar da liberação, ainda há fila de carros do KM 707 até o ponto do acidente, segundo a concessionária. "O fluxo pode demorar a ser normalizado no trecho", afirmou a Arteris Fernão Dias.
- Pedágio da BR-381 fica mais caro a partir desta sexta-feira; confira
- Vídeo: acidente interdita faixa da BR-381 e provoca congestionamento
A causa do acidente e informações sobre possíveis vítimas envolvidas ainda não foram divulgadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Outro acidente
Também neste sábado, houve um acidente na altura do KM 788 da BR-381. Ele foi registrado às 9h05, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio.