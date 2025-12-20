Assine
Acidente na BR-381: faixas são liberadas, mas fluxo segue lento

A via estava interditada devido ao capotamento de uma carreta na altura do KM 678, no município de Perdões

20/12/2025 15:01 - atualizado em 20/12/2025 15:04

A causa do acidente, assim como possíveis vítimas envolvidas, ainda não foram informadas pela concessionária responsável pelo trecho
A causa do acidente e informações sobre possíveis vítimas envolvidas ainda não foram divulgadas. crédito: Redes Sociais/Reprodução

As faixas da BR-381, na altura do KM 678, no município de Perdões, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foram liberadas por volta das 13h45 deste sábado (20/12). A via estava interditada devido ao capotamento de uma carreta, ocorrido por volta das 5h15, de acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho. 

Apesar da liberação, ainda há fila de carros do KM 707 até o ponto do acidente, segundo a concessionária. "O fluxo pode demorar a ser normalizado no trecho", afirmou a Arteris Fernão Dias. 

A causa do acidente e informações sobre possíveis vítimas envolvidas ainda não foram divulgadas.

Outro acidente 

Também neste sábado, houve um acidente na altura do KM 788 da BR-381. Ele foi registrado às 9h05, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. A colisão envolveu uma carreta e dois veículos de passeio. 

