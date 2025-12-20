Assine
overlay
Início Gerais
DECISÃO JUDICIAL

Juiz manda soltar cinco dos oito moradores presos depois de tiroteio em BH

Ataque foi no Conjunto Jardim Felicidade, no Bairro Flávio Marques Lisboa, na Região Oeste de BH; na ocasião, dois homens foram mortos e nove ficaram feridos

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
20/12/2025 13:15

compartilhe

SIGA
x
As manifestações populares ajudaram na decisão judicial de libertar moradores presos
As manifestações populares ajudaram na decisão judicial de libertar moradores presos crédito: Imagem cedida ao ESTADO DE MINAS

As prisões preventivas de cinco dos oito presos em função da participação no tiroteio ocorrido no último dia 4 de dezembro, no Conjunto Jardim Felicidade, no Bairro Flávio Marques Lisboa, na Região Oeste de Belo Horizonte, foram revogadas pela Justiça. Na ocasião, dois homens foram mortos e nove ficaram feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão judicial libertou Gustavo Ferreira da Silva, de 27 anos; Renan Pereira dos Santos, 19; Igor Alexandrino Rosa Gonçalves, 30; Wallace Guerra Silva de Oliveira, 20; e Kaique Marlon da Silva Oliveira, 25.

Os outros três presos, que seriam integrantes do Comando Vermelho (CV), identificados como  Iago Amorim Mesquita, 20; Wallison Henrique Cruz da Silva, 22; e Davi Dias Porfírio, 26, continuam presos.

Leia Mais

A decisão é do juiz Roberto Oliveira Araujo Silva, segundo sumariante da Comarca de BH. Segundo ele, falta fundamentação concreta e individualizada para a manutenção das prisões preventivas.

Os cinco foram recebidos com festa e foguetório, na noite desta sexta-feira (19/12), ao chegarem à Pracinha do Conjunto Felicidade. A prisão deles, todos moradores do local, foi motivo de manifestação por parte dos moradores nas duas últimas semanas.

O caso que mais chamou a atenção foi o de Kaique que, embora seja adulto, tem deficiência intelectual, o que foi denunciado pela família dele e usado por sua advogada, Bruna Viterbo, como argumento para a soltura. 

O crime e o recurso

O verdadeiro objetivo do ataque, quando seis homens armados, quatro em um veículo T-Cross e dois em motocicletas, chegaram atirando no local, pode estar ligado a guerra de facções ligadas ao tráfico de drogas.

Sabe-se que os invasores eram integrantes do Comando Vermelho e os alvos, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), todos do Bairro Flávio Marques Lisboa.

Os alvos eram Marcio Rodrigues Vaquimaz Moraes, conhecido “Moraes”, Milton Pereira dos Santos, chamdo de “Miltinho” e Agnaldo de Sousa Silva, o “Calango”. Os três seriam os líderes da gangue que atua com o tráfico de drogas na Vila Esperança.

Essas informações constam do despacho da juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto, que conduziu a audiência de custódia há uma semana e que decidiu pela conversão da prisão em flagrante para preventiva dos oito presos até o momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A advogada de Kaique e dos outros quatro moradores do Jardim Felicidade, que estavam presos preventivamente, recorreu e obteve a vitória.

Tópicos relacionados:

cinco juiz liberta tiroteio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay