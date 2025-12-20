Assine
SUSTO

PMs salvam recém-nascida após acidente doméstico em Mariana

Bebê de nove dias parou de respirar e foi levada pelos pais até a da Base de Segurança Comunitária (BSC), do Centro de Mariana, na Região Central de MG

Estado de Minas
20/12/2025 13:30 - atualizado em 20/12/2025 14:02

Recém-nascida escorregou das mãos da mãe enquanto era banhada
Recém-nascida escorregou das mãos da mãe enquanto era banhada

Uma intervenção rápida da Polícia Militar evitou uma tragédia familiar na noite de quinta-feira (18/18), em Mariana, na Região Central de Minas. Ester, uma bebê de apenas nove dias de vida, foi reanimada por agentes da Base de Segurança Comunitária (BSC), do Centro da cidade, após sofrer uma parada respiratória decorrente de um acidente durante o banho.

Os pais chegaram ao local correndo com a filha desacordada nos braços. Ao avaliarem a neném, os militares constataram que ela não respirava e iniciaram as manobras de reanimação.

Foram cerca de dois minutos de tensão até que Ester voltou à vida. Após o susto, os pais explicaram como aconteceu o incidente.

Segundo o relato, a recém-nascida escorregou das mãos da mãe enquanto ela dava o banho, caindo de bruços na banheira. O breve tempo submersa foi suficiente para causar o sufocamento e a parada respiratória a seguir.

