DESPEDIDA

Velório de menino morto em deslizamento em Sabará ocorre neste sábado

Luigi de Jesus Aurichio, de 5 anos, foi a primeira vítima do período chuvoso em Minas; ele teve morte cerebral depois de ficar soterrado após deslizamento

Wellington Barbosa
Ana Luiza Soares
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
20/12/2025 11:15

Velório do garoto Luigi de Jesus Aurichio, na Igreja Batista de Sabará (MG), acontece na manhã deste sábado (20/12)
Velório do garoto Luigi de Jesus Aurichio, na Igreja Batista de Sabará (MG), acontece na manhã deste sábado (20/12) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D/A.Press

O velório de Luigi de Jesus Aurichio, de 5 anos, ocorre na manhã deste sábado (20/12), na Igreja Batista de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O sepultamento está previsto para depois das 13h, no Cemitério Municipal da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A família optou por não falar com a reportagem neste momento de luto. Luigi teve morte cerebral ao ficar soterrado em um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingiram o município. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou, nessa sexta-feira (19/12), que a criança foi a primeira vítima do atual período chuvoso, iniciado em 1º de outubro.

O menino morreu dois dias depois do deslizamento que atingiu a casa onde morava, na última terça-feira (16/12). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o imóvel foi atingido depois do excesso de umidade do solo provocar o desabamento de um barranco ao lado da residência.

A terra cedeu e derrubou um muro de arrimo, que desceu sobre a casa. No momento do acidente, os pais e dois irmãos de Luigi, de 7 e 10 anos, também estavam no local. A mãe e as duas crianças sofreram ferimentos leves, enquanto o pai e o menino ficaram soterrados.

Luigi sofreu um corte na boca e teve parada cardiorrespiratória. Depois de quase uma hora de reanimação, ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde ficou internado em estado grave, até essa quinta (18), quando a morte foi confirmada.

Boletim da Defesa Civil

Conforme a Defesa Civil, até essa sexta (19), 70 municípios mineiros estão em situação de emergência, sendo 17 deles com emissão de decretos. Além do primeiro óbito, também há 302 desabrigados e 3 mil desalojados.  

Em relação à ajuda humanitária, já foram distribuídos 155 kits dormitório, 205 de higiene e 205 de limpeza. Também já foram enviados 171 colchões e 375 cestas básicas.

