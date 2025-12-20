Velório de menino morto em deslizamento em Sabará ocorre neste sábado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O velório de Luigi de Jesus Aurichio, de 5 anos, ocorre na manhã deste sábado (20/12), na Igreja Batista de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O sepultamento está previsto para depois das 13h, no Cemitério Municipal da cidade.

A família optou por não falar com a reportagem neste momento de luto. Luigi teve morte cerebral ao ficar soterrado em um deslizamento de terra provocado pelas fortes chuvas que atingiram o município. A Defesa Civil de Minas Gerais confirmou, nessa sexta-feira (19/12), que a criança foi a primeira vítima do atual período chuvoso, iniciado em 1º de outubro.

O menino morreu dois dias depois do deslizamento que atingiu a casa onde morava, na última terça-feira (16/12). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o imóvel foi atingido depois do excesso de umidade do solo provocar o desabamento de um barranco ao lado da residência.

A terra cedeu e derrubou um muro de arrimo, que desceu sobre a casa. No momento do acidente, os pais e dois irmãos de Luigi, de 7 e 10 anos, também estavam no local. A mãe e as duas crianças sofreram ferimentos leves, enquanto o pai e o menino ficaram soterrados.

Luigi sofreu um corte na boca e teve parada cardiorrespiratória. Depois de quase uma hora de reanimação, ele foi encaminhado ao Hospital João XXIII, onde ficou internado em estado grave, até essa quinta (18), quando a morte foi confirmada.

Boletim da Defesa Civil

Conforme a Defesa Civil, até essa sexta (19), 70 municípios mineiros estão em situação de emergência, sendo 17 deles com emissão de decretos. Além do primeiro óbito, também há 302 desabrigados e 3 mil desalojados.

Em relação à ajuda humanitária, já foram distribuídos 155 kits dormitório, 205 de higiene e 205 de limpeza. Também já foram enviados 171 colchões e 375 cestas básicas.