Tragédia de Mariana: Mineradora contrata novos advogados na Inglaterra
Mudança na defesa ocorreu após decisão da Justiça inglesa pela condenação da empresa
compartilheSIGA
A mineradora BHP, controladora da Samarco, optou por contratar um novo escritório de advocacia para defendê-la na Justiça inglesa. A decisão ocorreu após a empresa ter sido condenada pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, pelo Tribunal Superior de Justiça de Londres, em novembro do último ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Mariana: indenização é mais vantajosa no Brasil ou na Inglaterra?
- Escritório que defende vítimas da tragédia de Mariana indenizará o Ibram
Até o momento, a BHP vinha sendo defendida pela banca Slaughter and May, uma das mais prestigiadas de Londres. Agora, de acordo com uma notificação formal entregue nesta sexta-feira (19/12), a empresa passará a ser representada pelo escritório Herbert Smith Freehills Kramer LLPA. A informação foi divulgada pelo escritório internacional Pogust Goodhead, que representa as vítimas do rompimento da barragem.
Procurada pela reportagem, a BHP informou que não comentará o caso. Logo após a condenação, porém, a empresa havia divulgado uma nota na qual afirmava que recorreria da decisão. O valor da indenização que a mineradora foi imputada a pagar não foi divulgado.
Leia Mais
De acordo com informações do escritório Pogust Goodhead, a mudança da equipe jurídica ocorre na mesma semana em que está marcada uma audiência, em Londres, para tratar dos custos da primeira fase do julgamento e do pedido de apelação da BHP. A juíza indicou que proferirá a decisão sobre os custos e o recurso por escrito, em data ainda a ser confirmada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Tragédia completou 10 anos
No último dia 5 de outubro, a tragédia em Mariana completou dez anos. O rompimento da Barragem de Fundão despejou toneladas de dejetos provenientes da mineração, contaminou rios, atingiu municípios próximos e matou 19 pessoas.