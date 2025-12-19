Tragédia de Mariana: Mineradora contrata novos advogados na Inglaterra

A mineradora BHP, controladora da Samarco, optou por contratar um novo escritório de advocacia para defendê-la na Justiça inglesa. A decisão ocorreu após a empresa ter sido condenada pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, pelo Tribunal Superior de Justiça de Londres, em novembro do último ano.

Até o momento, a BHP vinha sendo defendida pela banca Slaughter and May, uma das mais prestigiadas de Londres. Agora, de acordo com uma notificação formal entregue nesta sexta-feira (19/12), a empresa passará a ser representada pelo escritório Herbert Smith Freehills Kramer LLPA. A informação foi divulgada pelo escritório internacional Pogust Goodhead, que representa as vítimas do rompimento da barragem.

Procurada pela reportagem, a BHP informou que não comentará o caso. Logo após a condenação, porém, a empresa havia divulgado uma nota na qual afirmava que recorreria da decisão. O valor da indenização que a mineradora foi imputada a pagar não foi divulgado.

De acordo com informações do escritório Pogust Goodhead, a mudança da equipe jurídica ocorre na mesma semana em que está marcada uma audiência, em Londres, para tratar dos custos da primeira fase do julgamento e do pedido de apelação da BHP. A juíza indicou que proferirá a decisão sobre os custos e o recurso por escrito, em data ainda a ser confirmada.

Tragédia completou 10 anos

No último dia 5 de outubro, a tragédia em Mariana completou dez anos. O rompimento da Barragem de Fundão despejou toneladas de dejetos provenientes da mineração, contaminou rios, atingiu municípios próximos e matou 19 pessoas.