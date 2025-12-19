Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

Homem preso por violência doméstica morre em cela de delegacia no Sul de MG

Mulher chamou a PM e alegou ter sido agredida em casa por Maxwell Victor Nogueira. Levado para a delegacia em Pouso Alegre, ele foi achado morto pouco depois

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/12/2025 23:21

compartilhe

SIGA
x
Maxwell Victor Nogueira Cabral, de 32, morre em cela de delegacia em Pouso Alegre
Maxwell Victor Nogueira Cabral, de 32 anos, morre em cela de delegacia em Pouso Alegre crédito: Reprodução

Um homem de 32 anos, identificado como Maxwell Victor Nogueira Cabral, morreu na cela da Delegacia de Plantão de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, na madrugada desta sexta-feira (19/12). As informações são da emissora local EPTV.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Maxwell foi preso em casa, na cidade de Extrema, por violência doméstica, na noite dessa quinta-feira (18/12), após uma mulher de 31 anos procurar a polícia e acusar o rapaz de agredi-la e ameaçá-la com uma faca. Ela também disse que revidou, atingindo o homem na cabeça com uma assadeira.

Leia Mais

Ambos receberam atendimento hospitalar. De acordo com a EPTV, a Polícia Civil informou que Maxwell foi colocado em uma cela provisória por volta de 1h45 desta sexta-feira. Durante o registro do flagrante, a equipe percebeu que ele estava inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. Outro preso estava na cela e afirmou não ter percebido pedidos de socorro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). 

Tópicos relacionados:

cela delegacia minas-gerais morte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay