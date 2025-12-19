Homem preso por violência doméstica morre em cela de delegacia no Sul de MG
Mulher chamou a PM e alegou ter sido agredida em casa por Maxwell Victor Nogueira. Levado para a delegacia em Pouso Alegre, ele foi achado morto pouco depois
Um homem de 32 anos, identificado como Maxwell Victor Nogueira Cabral, morreu na cela da Delegacia de Plantão de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, na madrugada desta sexta-feira (19/12). As informações são da emissora local EPTV.
Maxwell foi preso em casa, na cidade de Extrema, por violência doméstica, na noite dessa quinta-feira (18/12), após uma mulher de 31 anos procurar a polícia e acusar o rapaz de agredi-la e ameaçá-la com uma faca. Ela também disse que revidou, atingindo o homem na cabeça com uma assadeira.
Ambos receberam atendimento hospitalar. De acordo com a EPTV, a Polícia Civil informou que Maxwell foi colocado em uma cela provisória por volta de 1h45 desta sexta-feira. Durante o registro do flagrante, a equipe percebeu que ele estava inconsciente.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local. Outro preso estava na cela e afirmou não ter percebido pedidos de socorro.
A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias da morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).