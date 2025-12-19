Assine
overlay
Início Gerais
DESEMBARQUE EM CONFINS

Interpol: traficante mineiro é preso e extraditado da Espanha

Extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, escoltado por policiais federais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
19/12/2025 22:28

compartilhe

SIGA
x
Extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional nesta sexta-feira (19/12)
Extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional nesta sexta-feira (19/12) crédito: PF/Divulgação

A Polícia Federal participou, nesta sexta-feira (19/12), da extradição de um brasileiro de 25 anos, natural de Carmo do Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba, que era procurado pela Justiça de Minas Gerais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, escoltado por policiais federais. 

Leia Mais

O homem foi localizado e preso na Espanha em razão da cooperação internacional entre as autoridades brasileiras e a Polícia Judiciária espanhola, após a emissão de uma difusão vermelha da Interpol.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rio Paranaíba, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que embasou o pedido formal de extradição.

Segundo as investigações, em 2018, o suspeito atuava de forma habitual no tráfico de entorpecentes em Carmo do Paranaíba, em associação com outras pessoas. Entre as drogas comercializadas estavam maconha, LSD e cocaína.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

interpol traficante

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay