Interpol: traficante mineiro é preso e extraditado da Espanha

A Polícia Federal participou, nesta sexta-feira (19/12), da extradição de um brasileiro de 25 anos, natural de Carmo do Paranaíba (MG), no Alto Paranaíba, que era procurado pela Justiça de Minas Gerais pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O extraditado desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, escoltado por policiais federais.

O homem foi localizado e preso na Espanha em razão da cooperação internacional entre as autoridades brasileiras e a Polícia Judiciária espanhola, após a emissão de uma difusão vermelha da Interpol.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara Única da Comarca de Rio Paranaíba, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que embasou o pedido formal de extradição.

Segundo as investigações, em 2018, o suspeito atuava de forma habitual no tráfico de entorpecentes em Carmo do Paranaíba, em associação com outras pessoas. Entre as drogas comercializadas estavam maconha, LSD e cocaína.

