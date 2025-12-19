Homem é preso ao fraturar parte do rosto da ex com mais de 10 socos em MG

Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (19/12) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) depois de fraturar parte do rosto da ex-companheira ao agredi-la com mais de dez socos. O crime aconteceu no município de Icaraí de Minas, no Norte do estado, em 8 de dezembro.

Segundo apurado pela Polícia Civil, a vítima teve o nariz fraturado. O agressor foi localizado na residência da atual namorada, também em Icaraí de Minas.

"Durante as agressões, ele também utilizou uma faca para ferir o rosto da mulher e proferiu ameaças de morte contra ela e os filhos", disse a instituição policial em comunicado.

No mesmo dia, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra outro indivíduo, "por acreditar que ele mantinha um relacionamento com sua ex-companheira". Um dos tiros atingiu a vítima de raspão na cabeça. O homem conseguiu fugir enquanto o investigado recarregava a arma para novos disparos. A PCMG não deixou claro se, de fato, essa vítima está em um relacionamento com a mulher.

"Em outra ação, o suspeito perseguiu um veículo da Prefeitura Municipal, acreditando que a ex-companheira estivesse no interior do automóvel. A perseguição quase resultou em acidente de trânsito, colocando em risco a segurança de terceiros", acrescentou a PCMG.

Durante levantamentos relacionados à investigação, os policiais civis também localizaram drogas e veículos com sinais de adulteração em posse do investigado. Esses fatos serão apurados em procedimentos específicos, no âmbito da Polícia Civil.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. Ele poderá responder por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e ameaças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia