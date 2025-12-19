Homem é preso ao fraturar parte do rosto da ex com mais de 10 socos em MG
Investigado pela Polícia Civil, agressor também atirou contra outro homem, por acreditar que ele mantinha um relacionamento com sua ex-companheira
Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (19/12) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) depois de fraturar parte do rosto da ex-companheira ao agredi-la com mais de dez socos. O crime aconteceu no município de Icaraí de Minas, no Norte do estado, em 8 de dezembro.
Segundo apurado pela Polícia Civil, a vítima teve o nariz fraturado. O agressor foi localizado na residência da atual namorada, também em Icaraí de Minas.
"Durante as agressões, ele também utilizou uma faca para ferir o rosto da mulher e proferiu ameaças de morte contra ela e os filhos", disse a instituição policial em comunicado.
No mesmo dia, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra outro indivíduo, "por acreditar que ele mantinha um relacionamento com sua ex-companheira". Um dos tiros atingiu a vítima de raspão na cabeça. O homem conseguiu fugir enquanto o investigado recarregava a arma para novos disparos. A PCMG não deixou claro se, de fato, essa vítima está em um relacionamento com a mulher.
"Em outra ação, o suspeito perseguiu um veículo da Prefeitura Municipal, acreditando que a ex-companheira estivesse no interior do automóvel. A perseguição quase resultou em acidente de trânsito, colocando em risco a segurança de terceiros", acrescentou a PCMG.
Durante levantamentos relacionados à investigação, os policiais civis também localizaram drogas e veículos com sinais de adulteração em posse do investigado. Esses fatos serão apurados em procedimentos específicos, no âmbito da Polícia Civil.
Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. Ele poderá responder por tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e ameaças.
