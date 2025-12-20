Feto é encontrado em estação de tratamento de esgoto em cidade de MG

Um feto foi encontrado na manhã dessa quinta-feira (18/12) em uma estação de tratamento de esgoto em Barbacena (MG), na Região Central do estado.

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da empresa responsável pelo serviço, vinculada à prefeitura, relatou que, ao iniciar o primeiro estágio do processo de limpeza da água, percebeu a presença do feto, ainda envolto pelo cordão umbilical.

Temendo que o material seguisse para as etapas seguintes do tratamento, o trabalhador retirou o feto do local e acionou a polícia. A perícia da Polícia Civil esteve na estação para realizar os trabalhos técnicos e dar início à investigação.

Depois dos procedimentos periciais, uma funerária foi acionada para recolher o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico-Legal (IML).

O coordenador da unidade informou que a estação é responsável pela captação e tratamento do esgoto proveniente dos Bairros Ipanema, Nova Cidade, Alterosa, Boa Vista e Nova Suíça. Segundo ele, o feto pode ter origem em uma dessas regiões.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias e a origem do feto encontrado.