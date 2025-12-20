Feto é encontrado em estação de tratamento de esgoto em cidade de MG
Corpo foi localizado durante etapa inicial do tratamento em unidade que atende cinco bairros
Um feto foi encontrado na manhã dessa quinta-feira (18/12) em uma estação de tratamento de esgoto em Barbacena (MG), na Região Central do estado.
De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da empresa responsável pelo serviço, vinculada à prefeitura, relatou que, ao iniciar o primeiro estágio do processo de limpeza da água, percebeu a presença do feto, ainda envolto pelo cordão umbilical.
Temendo que o material seguisse para as etapas seguintes do tratamento, o trabalhador retirou o feto do local e acionou a polícia. A perícia da Polícia Civil esteve na estação para realizar os trabalhos técnicos e dar início à investigação.
Depois dos procedimentos periciais, uma funerária foi acionada para recolher o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico-Legal (IML).
O coordenador da unidade informou que a estação é responsável pela captação e tratamento do esgoto proveniente dos Bairros Ipanema, Nova Cidade, Alterosa, Boa Vista e Nova Suíça. Segundo ele, o feto pode ter origem em uma dessas regiões.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que irá apurar as circunstâncias e a origem do feto encontrado.